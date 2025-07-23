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Freni boşalan çöp kamyonu 2 aracı biçti! Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alanya, Kazalar, Çöp Kamyonu, Trafik Kazası, Yangın, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun rampada freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ezildi, araçlardan birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü. Olayda iki araç kullanılamaz hale geldi.

Dehşete düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Tepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, yokuş yukarı çıkarken frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Geriye doğru hızla ilerleyen kamyon, önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Direği deviren kamyon, ardından park halindeki otomobile ve sonrasında  başka bir otomobile çarparak, araçları yol kenarındaki boşluğa sürükledi.

Freni boşalan çöp kamyonu 2 aracı biçti! Ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

TÜPLÜ ARAÇ ALEV ALDI

Kazada tüplü olan bir araç çarpmanın etkisiyle alev alırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve elektrik görevlisi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi.

Freni boşalan çöp kamyonu 2 aracı biçti! Ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

BÖLGEDEKİ ELEKTRİK AKIMI KESİLDİ

Olay yerine gelen elektrik görevlileri, güvenlik amacıyla bölgedeki elektrik akımını kesti. Kazaya karışan çöp kamyonu ve araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, "Çöp arabası geri kaçmış, beton direğe vurduktan sonra iki otomobili altına almış. Can kaybımız yok, komşumun evinde maddi hasar var. Tüplü araçlar olduğu için faciadan dönüldü'' dedi.

Freni boşalan çöp kamyonu 2 aracı biçti! Ortalık savaş alanına döndü - 3. Resim

''DEREYE UÇTUĞUNU ZANNETTİK''

Evlerinin önünde otururken büyük bir ses ile olay yerine gelen mahalle sakini Ahmet Edişmen, "Otururken bir ses geldi arka tarafta dere olduğu için araba uçtuğunu zannettik. Geldiğimizde çöp kamyonu 2 arabanın üstüne çıkmış. Ateş aldı biz hemen hortumla 2 kişi müdahale ettik. İtfaiye gelmeden biz müdahale etmeseydik ev yanacaktı" ifadelerini kullandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Freni boşalan çöp kamyonu 2 aracı biçti! Ortalık savaş alanına döndü - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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