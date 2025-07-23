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Adana'da silahlı kavga: 2 taksi sürücüsü yaralandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adana&#039;da silahlı kavga: 2 taksi sürücüsü yaralandı!
Adana, Çukurova, Yaralanma, Polis, 112, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde taksi sürücüleri ile bir şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 2 taksici yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Toros Mahallesi'ndeki taksi durağına giden bir zanlı, henüz bilinmeyen nedenle şoförler F.P (43) ve F.P (45) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada zanlı, tabancayla şoförlere ateş etti.

2 TAKSİCİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 taksici, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durakta ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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