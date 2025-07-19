Adana'da vicdanları sızlatan görüntü! 14 yaşındaki çocuk darbedildi, zorla çalıştırıldı

Adana'da Pozantı Otoyolu üzerinde bulunan bir mola tesisinde, 14 yaşındaki çocuğun zorla çalıştırılıp darp edildiği anlar ortaya çıktı. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Adana Valiliği'nden açıklama geldi. Skandal görüntülere dair 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adana Valiliği, sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında Pozantı Otoyolu üzerindeki bir mola tesisinde zorla çalıştırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuğun darp edildiği anlara ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

10 GÜNDÜR ZORLA ÇALIŞTIRILIP, ALIKONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Valilik açıklamasında, "17 Temmuz günü polis merkezimize müracaatta bulunan bir vatandaşımız; oğlu 2011 doğumlu T.B.’nin, mola tesislerinde bir işyerinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darp edildiğini belirterek şikayetçi olmuştur. Vatandaşımızın başvurusu üzerine derhal harekete geçen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, çocuğun çalıştırıldığı işyeri kameraları kayıtlarıyla tespit edilmiş, şüphelilerden 2008 doğumlu B.B.K. yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğümüzce teslim alınmış, diğer şüpheli, 1980 doğumlu ve suç kaydı bulunan M.U. ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.