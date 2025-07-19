Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adana'da vicdanları sızlatan görüntü! 14 yaşındaki çocuk darbedildi, zorla çalıştırıldı

Adana'da vicdanları sızlatan görüntü! 14 yaşındaki çocuk darbedildi, zorla çalıştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Pozantı Otoyolu üzerinde bulunan bir mola tesisinde, 14 yaşındaki çocuğun zorla çalıştırılıp darp edildiği anlar ortaya çıktı. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Adana Valiliği'nden açıklama geldi. Skandal görüntülere dair 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adana Valiliği, sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında Pozantı Otoyolu üzerindeki bir mola tesisinde zorla çalıştırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki  çocuğun darp edildiği anlara ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

Adana'da vicdanları sızlatan görüntü! 14 yaşındaki çocuk darbedildi, zorla çalıştırıldı - 1. Resim

10 GÜNDÜR ZORLA ÇALIŞTIRILIP, ALIKONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Valilik açıklamasında, "17 Temmuz günü polis merkezimize müracaatta bulunan bir vatandaşımız; oğlu 2011 doğumlu T.B.’nin, mola tesislerinde bir işyerinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darp edildiğini belirterek şikayetçi olmuştur. Vatandaşımızın başvurusu üzerine derhal harekete geçen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, çocuğun çalıştırıldığı işyeri kameraları kayıtlarıyla tespit edilmiş, şüphelilerden 2008 doğumlu B.B.K. yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğümüzce teslim alınmış, diğer şüpheli, 1980 doğumlu ve suç kaydı bulunan M.U. ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünyada birinciydik şimdi üretici bile yiyemiyor... 2026 için kötü senaryo! Zam dalgası ambalajlı gıdaya da sarkacakLüks yaşamına yenisini ekledi! Kadir Ezildi evine ‘hamam’ kurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da yangın! Otluk alanda başladı, evlere sıçradı - Gündemİstanbul'da yangın! Otluk alanda başladı, evlere sıçradıAnkara için uyarı üstüne uyarı! İçişleri Bakanlığı, Valilik... Hepsi saat verdi! - Gündemİçişleri Bakanlığı, Valilik... Hepsi saat verdi!Keçiören'i vuran sel, yuvaları dağıttı: Hıçkıra hıçkıra kabusu anlattı! "Duvara tutunarak kurtulduk" - GündemHıçkıra hıçkıra kabusu anlattı! "Korktum, canım yanıyor"Karısı tüfekle vurmuştu, detaylar ortaya çıktı! İzmit'deki cinayet hakkında yeni iddialar - GündemKarısı tüfekle vurmuştu, detaylar ortaya çıktıİstanbul Havalimanı'nda 2 tarihi başarı! Açıldığından bu yana bir ilk - Gündemİstanbul Havalimanı'nda 2 tarihi başarı!Ferdi Zeyrek'in kızını sınava bizzat götürmüştü! Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in YKS sonucunu açıkladı - Gündem"Baba emaneti" Nehir'in YKS sonucunu açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...