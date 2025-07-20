Adana’da film gibi anlar! Kargo teslimine gitti, hayat kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Temmuz 2025 15:27 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 15:31 - Güncelleme:

Adana’da bir eve kargo getiren şahıs merdivenden düşen 70 yaşındaki kadını görüp ambulansı arayarak hayatını kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kargocu 100. Yıl Mahallesinde eve kargo getirdi. İlgili Haber Yeni hali olay oldu! Görenler tanıyamadı: Çağatay Ulusoy’a Bayhan ve Tamer Karadağlı benzetmesi Bu arada 70 yaşındaki ev sahibi Yıldız Karaman, merdivenlerden düşerek kafasını vurup ağır yaralandı. Bu durumu gören kargo görevlisi hemen ekipleri arayıp yardım istedi. Kısa sürede 112 ekipleri olay yerine gelip kadını hastaneye kaldırdı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız