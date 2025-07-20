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Adana’da film gibi anlar! Kargo teslimine gitti, hayat kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da bir eve kargo getiren şahıs merdivenden düşen 70 yaşındaki kadını görüp ambulansı arayarak hayatını kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kargocu 100. Yıl Mahallesinde eve kargo getirdi.

Adana’da film gibi anlar! Kargo teslimine gitti, hayat kurtardı - 1. Resim

Bu arada 70 yaşındaki ev sahibi Yıldız Karaman, merdivenlerden düşerek kafasını vurup ağır yaralandı. Bu durumu gören kargo görevlisi hemen ekipleri arayıp yardım istedi.

Adana’da film gibi anlar! Kargo teslimine gitti, hayat kurtardı - 2. Resim

Kısa sürede 112 ekipleri olay yerine gelip kadını hastaneye kaldırdı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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