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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangın, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

Gece başlayan yangını fark eden işçiler 112'yi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına Adana Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) müdahale etti. Ekiplerin ve polisin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye erlerinin fabrikadaki soğutma çalışması devam ediyor. Yangın sonrası can kaybı olmazken, büyük maddi hasar oluştu. Fabrika küle dönerken, polis yangının nasıl çıktığıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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