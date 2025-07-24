Erdoğan’ın sinyalini verdiği silahlar görücüye çıktı: Efelenmeyin ‘füze’si... ‘CENK’e hazır olun!

Millî ve yerli savunma hamleleriyle dünyanın da yakından takip ettiği Türkiye, son olarak IDEF’te sergilediği üstün özellikli silahları ile parmak ısırtıyor. Özellikle TAYFUN BLOK-4 balistik füze, uluslararası misafirleri kendine hayran bıraktı.

EMRAH ÖZCAN - Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren İsrail’in sahip olduğu silahlar, Tahran’ın İsrail’e karşı gerçekleştirdiği yüksek hızlı balistik füze saldırıları, ülkelerin füze kapasitelerini bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Bu gerilimli atmosferde, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki hamleleri de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında yaptığı bir açıklamada, Türkiye’nin orta ve uzun menzilli füze üretiminde yeni bir döneme girdiğini vurgulamış “Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan yaklaşık bir ay sonra müjde İDEF Fuarında ROKETSAN’dan geldi. Türkiye’nin füze teknolojisinde geldiği seviye İDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı’nda gözler önüne serildi. ROKETSAN tarafından geliştirilen ve yerli savunma teknolojisinin geldiği noktayı simgeleyen TAYFUN BLOK-4 Balistik Füzesi, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. Daha önceki versiyonlara kıyasla artırılmış menzil ve isabet kabiliyeti ile dikkat çeken TAYFUN BLOK-4, Türkiye’nin caydırıcılık kapasitesinde çarpan etkisi oluşturdu.

ARTIK OYUN KURUCUYUZ

İDEF 2025’te sergilenen diğer sistemlerle birlikte Tayfun Blok 4, Türkiye’nin savunma sanayiinde oyun kurucu konuma ilerlediğinin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Boyu 10 metre, menzili en az bin kilometre olan TAYFUN BLOK-4, hipersonik kabiliyeti ve stratejik hedeflere karşı geliştirilmiş çok maksatlı harp başlığı ile dikkat çekiyor. ROKETSAN tarafından aktarılan bilgilere göre füze, 7 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olacak. Aynı şekilde karadan mobil platformlardan fırlatılabilecek, harp başlığı parçacıklı, delici, yüksek patlayıcılı olacak. Elektronik aldatma girişimlerine dirençli olan TAYFUN, sene sonunda envantere girecek. TAYFUN, gece ve gündüz dâhil her türlü hava koşulunda görev yapabilecek.

GEZGİN VE CENK SIRADA