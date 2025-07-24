Russel Crowe Robin Hood filminden 10 yıl sonra hangisini öğrendi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 22:31 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 22:37 - Güncelleme:

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Russel Crowe'un başrolünde oynadığı Robin Hood filmiyle ilgili bir soru soruldu. Yarışmada sorulan 2009'da çekilen 2010'da gösterime giren Robin Hood adlı filmin başrol oyuncusu Russel Crowe filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrenmiştir sorusunun cevabı araştırılıyor.

2009'da çekilen 2010'da gösterime giren Robin Hood adlı filmin başrol oyuncusu Russel Crowe filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrenmiştir? sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından araştırılıyor. RUSSEL CROWE ROBİN HOOD FİLMİNDEN 10 YIL SONRA HANGİSİNİ ÖĞRENDİ? 2009'da çekilen 2010'da gösterime giren Robin Hood adlı filmin başrol oyuncusu Russel Crowe filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrenmiştir? sorusunun şıkları şu şekilde: A) Filmin sonunda ne olduğunu B) Çekim sırasında bacaklarını kırdığını C) Bazı sahnelerde dublörü olduğunu D) Aslında Robin Hood’u oynamadığını Sorunun cevabı B şıkkı "Çekim sırasında bacaklarını kırdığını" olarak açıklandı. RUSSEL CROWE ROBİN HOOD FİLMİ HAKKINDA Geçtiğimiz yıllarda 2009'da çekilen ve 2010'da vizyona giren Robin Hood filmi hakkında konuşan Russel Crowe, çekimler sırasında bacaklarının kırıldığını 10 yıl sonra öğrendiğini açıkladı. Filmin üstünden 10 yıl geçtikten sonra alt bacaklarındaki ağrılar nedeniyle doktora gitmiş ve çektiği MR sonucunda doktorunun "bacaklarınızı ne zaman kırdınız?" sorusu onu şaşırtmıştı. Ardından aklına Robin Hood filmi çekimlerinde, yıllar önce sette yaşadığı zorlu aksiyon sahnelerinden birinde atladığı zemine sert düştüğü ve hissettiği acıyı hatırladığını ifade etmişti. İlgili Haber İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan