İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 21:20 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 21:20 - Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında cep telefonuyla ilgili bir soru soruldu. Yarışmada sorulan ilk taşınabilir cep telefonu satışa sunulduğu ilk yıl sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Sorunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İLK TAŞINABİLİR CEP TELEFONU HANGİ YIL SATIŞA SUNULMUŞTUR? İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur sorusunu şıkları şu şekilde: A) 1973 B) 1983 C) 1990 D) 1994 Sorunun doğru cevabı B şıkkı 1983 yılı oldu. İlk taşınabilir cep telefonu Motorola DynaTAC 8000X, 1983 yılında satışa sunuldu. Cihazın ilk prototipi 1973 yılında Martin Cooper tarafından tanıtılmış ticari olarak kullanıcılara sunulması ise 1983 yılında gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan