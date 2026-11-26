Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, yurt dışındaki seçmenlerin elektronik ortamda oy kullanabilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Mevzuatın yurt dışında elektronik oylamaya izin verdiğini belirten Mutta, henüz bu konuda alınmış bir karar bulunmadığını vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, Antalya'da 23 ülkeden 75'in üzerinde temsilcinin katılımıyla düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda elektronik oy sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknolojinin seçim sistemlerinde kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Mutta, elektronik oylama yöntemlerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini söyledi.

YASALAR YURT DIŞINDA ELEKTRONİK OYA İZİN VERİYOR

Türkiye'de mevcut mevzuatın yurt içindeki seçmenlerin elektronik oy kullanmasına izin vermediğini belirten Mutta, yurt dışındaki seçmenler için ise yasal engel bulunmadığını ifade etti.

Mutta, şunları kaydetti:

"Yurt dışı seçmenlerimizin elektronik oy kullanmasına yasamız müsaade etmekle birlikte henüz elektronik oy sistemine geçmiş bir sistemimiz yok. Bu anlamda 10 düşünüp bir adım atma niyetindeyiz."

YSK Başkanı Serdar Muttadan elektronik oy açıklaması: Adım atma niyetindeyiz

"HENÜZ BU KONUDA ALINMIŞ BİR KARARIMIZ YOK"

Elektronik oy sistemine geçişte seçmenlerin sandığa olan güveninin korunmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Mutta, çalışmaların konferanslar ve fikir alışverişleriyle sürdürüldüğünü belirtti.

Mutta, "Ancak henüz bu konuda alınmış bir kararımız yok. Öncelikle Türk kamuoyu ile bunu paylaşmak istiyorum. Sadece düşünce bağlamında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

YURT DIŞINDA SEÇİME KATILIM ARTIRILABİLİR

Türkiye'de seçimlere katılım oranlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Mutta, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışındaki seçmenlerin katılım oranının yüzde 53'ü aştığını hatırlattı.

Elektronik oylama sisteminin yurt dışındaki seçmenlerin katılım oranını daha da artırabileceğini belirten Mutta, bu konuda dijital veri güvenliğinin de gözetilmesi gerektiğini söyledi.

DİJİTAL VERİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Elektronik oylamanın güvenlik boyutuna dikkat çeken YSK Başkanı Mutta, "Ancak tabii bunun dijital veri güvenliğiyle beraber düşünülmesi gerekir. Düşünüyoruz, çalışıyoruz ancak verilmiş bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala