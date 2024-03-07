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YSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Deprem bölgesi seçime hazır

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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YSK Başkanı Yener&#039;den seçim açıklaması: Deprem bölgesi seçime hazır
Ysk, Deprem, Yerel Seçim, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

YSK Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesinde seçim hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu. Yener, "Deprem bölgesinden ihtiyaçlara yönelik bilgiler aldık. Okullarımız ve konteynerlerimizle deprem bölgesi seçime hazır haldedir" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 23 gün kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi. Yener, depremden etkilenen 11 ilin seçime hazır olduğunu söyledi. 

DEPREM BÖLGESİ SEÇİME HAZIR

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen YSK Başkanı Ahmet Yener, adliyeyi ziyaret etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'i ziyareti öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yener, Malatya ile başlayan deprem bölgesi ziyaretlerini Diyarbakır ile sonuçlandırdıklarını söyledi.

Yener, kurul üyeleriyle, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illeri ziyaret ettiklerini, geçen yıl yapılan seçimlerden sonra gelinen son noktayı gözlemlemek ve varsa seçim kurullarının ihtiyaçlarını gidermek için bölgede izlenimlerde bulunduklarını söyledi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yener, "Bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz temaslar neticesinde bölgedeki okulların son durumlarının ne olduğunu tespit etmek amacıyla İl ve İlçe Seçim kurullarımızdan bilgi aldık. Aldığımız bilgiler neticesinde konteyner ihtiyacımız varsa valilerimizle görüşüp bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında gerekli tedbirleri aldık. Mülki idare amirlerimiz de bizlere bu konularda gereken desteği esirgemediler” dedi.

OKULLAR VE KONTEYNERLERDA SANDIK KURULACAK

Şu an itibarıyla okullar ve konteyner alanlarının seçime hazır halde olduğunu belirten Yener, “Bu süreçte yaptığımız temaslarda İl ve İlçe Seçim kurullarının teknik eksikliklerinin olup olmadığını bizzat yerinde dinleyip, varsa eksikliklerin giderilmesi için de çalışmalar yaptık. Teknik malzeme ve personel eksikliği konusunda da ihtiyacı olan il ve ilçelerin sorunları giderildi. Bugün de Diyarbakır'da hakimlerimiz ve kurullarımızın yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Seçim kurullarımıza bu hazırlık esnasında desteklerini esirgemeyen Valiliğimiz ve Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da sorunsuz ve problemsiz bir şekilde seçimleri gerçekleştiririz. Yapılacak seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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