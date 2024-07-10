Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşetlere taşıdı: Çay içmeye bile vakti yok

Yunanistan basını, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO zirvesini ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yoğun mesaisine dikkat çeken Yunan basını, kritik görüşme için saat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi için ABD'ye gitmesi Yunan basınında da gündem oldu. NATO üyesi 32 ülkenin liderleri, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

MİÇOTAKİS İLE KRİTİK ZİRVE

Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, iki lider arasında gerçekleştirilecek zirve arka planda günlerdir devam eden temasların ardından belli oldu.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yoğun programı nedeni ile görüşmenin oturum arasında gerçekleştirilmesi ve 10-15 dakika sürmesi bekleniyor. Çünkü iki lider görüşmenin hemen ardından Başkan Biden'ın İttifak liderlerine vereceği akşam yemeğine katılacak.

ÇAY İÇMEYE BİLE VAKİT YOK CNN

Yunanistan'a göre görüşme Amerika saati ile 16.00, yani Türkiye saati ile 23.00'da gerçekleştirilecek. News247 haber sitesi de görüşmenin kısa sürmesinin beklendiğini yazarak 'çay içmeye bile vakit yok' başlığını kullandı. Yunanistan'ın heyecanla beklediği görüşmenin olumlu atmosferde geçecek, rutin bir görüşme olacağı düşünülüyor.

Toplantıda Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Giorgos Gerapetritis'in de hazır bulunması bekleniyor. In.gr haber sitesi Erdoğan-Miçotakis görüşmesi kısa sürse de dışişleri bakanlarının Türk-Yunan diyaloğuna ilişkin pratik detayları görüşmek üzere bir süre daha kalabileceğini belirtiyor.

EYLÜL AYINDAKİ KRİTİK ZİRVEYE BİR PENCERE AÇACAK CNN

Yunanistan'a göre bu akşamki toplantıda iki liderin, Yunan-Türk ilişkilerindeki olumlu ortamı teyit etmesi bekleniyor. Erdoğan ve Miçotakis Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda yeniden bir araya gelecek ve kıta sahanlığı ve MEB gibi kritik konuları tartışacaklar.

CNN Washington'daki zirvenin ağır konular için ilk pencereyi açabileceğini yazdı. Atina bu toplantıların her zaman memnuniyetle karşılandığını belirtirken, diplomatik kaynaklar görüşmenin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gözden geçirilmesi için iyi bir fırsat olacağını belirtiyor.