Stoltenberg'den zirve öncesi NATO liderlerine silahlanma bütçesi çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Liderler Zirvesi öncesinde dikkat çeken çağrı yaptı. Stoltenberg "Savunma harcamalarında yüzde 2 hedefini yükselteceğiz" dedi.

3. Dünya Savaşı'nın gündeme geldiği bu günlerde NATO liderleri 75’inci yıl anma programı çerçevesinde gerçekleşecek zirvede bir araya geliyor. ABD’deki NATO Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelere savunma harcamalarının artırılması konusunda çağrı yaptı.

MÜTTEFİKLER SİLAH ÜRETİMİNİ ARTIRMALI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Washington DC’deki NATO Zirvesi öncesi Savunma Sanayii Forumu’nun açılışında konuştu. Stoltenberg, müttefiklerin silah üretimini artırma planlarından bahsetti. ABD Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikteki konuşmasında Stoltenberg, “Sağlam bir savunma sanayisi olmadan, güçlü bir savunma tesis etmek mümkün değildir” dedi.

Stoltenberg, bugün NATO’nun üye ülkelerin daha fazla Stinger füzesi üretmesi için yaklaşık 700 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

"UKRAYNA'YA İLİŞKİN KARARLAR ALACAĞIZ"

Stoltenberg, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Stoltenberg, Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısı, 75. yılını kutlayan NATO’nun tarihin en başarılı savunma ittifakı olduğunu vurgulayarak, “Bu zirvede, tarihteki en başarılı ittifakı kutlamanın yanı sıra Ukrayna’nın savunması ve Asya ve Pasifik’teki ortaklıklar konusunda önemli kararlar alınacak” dedi.

Bu önemli kararların alınmasında 32 müttefikin hemfikir olmasını sağladığı için ABD yönetimine teşekkür eden Stoltenberg, “Ukrayna’ya ilişkin kararlar alacağız. Son günlerde gördüğümüz şeylerin Ukrayna’ya desteğimizi artırmamız gerektiğini gösterdiğini düşünüyorum. Rusya’nın şehirlere, çocuk hastanesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini gördük ve çok sayıda çocuk ve sivil hayatını kaybetti. Bu sadece Rusya’nın Ukrayna aleyhindeki saldırganlık savaşının vahşiliğini ve Ukrayna’nın kendini müdafaa hakkını desteklemenin önemini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de

"NATO, DÜNYA TARİHİNİN EN BAŞARILI SAVUNMA İTTİFAKI"

Blinken, NATO’nun öncesine göre daha büyük ve daha güçlü olduğunu vurgulayarak, görev süresi dolmakta olan Stoltenberg’e gösterdiği liderlik için teşekkür etti. NATO’nun bundan 75 sene önce 12 ülke tarafından, birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra dünyada yeni bir küresel felaketin önüne geçmek için kurulduğunu vurgulayan Blinken, “NATO’nun başarısının sırrı, o dönemde 12 ülkenin, şimdiyse 32 ülkenin birbirlerine verdiği taahhüttür. Bu taahhüt, bir ülkeye yapılan saldırının herkese yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmesidir. Bu, muhtemel saldırılara karşı en büyük caydırıcılıktır ve savaşların daha başlamadan engellenmesinin en iyi yolu da budur. Çünkü saldırgan, bir ülkeyi hedef aldığında hepsine karşı savaşacağını anlar. Bu nedenle, 75 yıl sonra NATO dünya tarihinin en başarılı savunma ittifakı olmuştur” dedi.