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İran, İsrail'e karşı gölge savaşını sürdürecek! Pezeşkiyan Hizbullah'a desteğini açıkladı

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İran, İsrail&#039;e karşı gölge savaşını sürdürecek! Pezeşkiyan Hizbullah&#039;a desteğini açıkladı

Dünya Haberleri

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan İsrail'e karşı ilk hamle geldi. Pezeşkiyan, İran'ın İsrail karşısında Hizbullah’ı desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

İran’ın Türk kökenli yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'le yoğun çatışmalarını sürdüren Lübnan'daki Hizbullah güçlerini desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

İRAN İSRAİL'E KARŞI HİZBULLAH'I DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK

İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a mektup gönderdi.

Pezeşkiyan, mektubunda Tahran yönetiminin İsrail karşısında Hizbullah’ı desteklemeye devam edeceği mesajını vererek, "İran, her zaman siyonist İsrail rejimi karşısında bölge halklarının direnişinin yanında olmuş ve desteklemiştir. Direnişin desteklenmesi İran'ın temel politikalarını oluşturur. Bu doğrultuda İmam Humeyni'nin bıraktığı değerler ve liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in önderliğinde direnişi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İsrail'in bölgede daha fazla şiddete ve cinayete yol açamayacağını kaydeden Pezeşkiyan, "Bölgedeki direniş grupları sayesinde siyonist rejim mazlum Filistin halkına ve bölgedeki diğer milletlere karşı daha fazla cinayet işleyemeyecektir. Lübnan halkı için esenlik ve mutluluk dilerken, direnişin kahramanları için Allah'tan yardım niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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