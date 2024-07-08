Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki seçimlerde zafere ulaşarak Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Kritik temasta iki ülkenin ilişkilerinde gelişme mesajı verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki seçimleri kazanarak yeni Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNDE GELİŞİM MESAJI
Önemli görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı