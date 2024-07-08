Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 17:35 - Güncelleme:

Recep Tayyip Erdoğan, İran, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki seçimlerde zafere ulaşarak Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Kritik temasta iki ülkenin ilişkilerinde gelişme mesajı verildi.