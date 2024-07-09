Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75’inci yıl anma programı çerçevesinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bugün ABD’ye gitti. 4 önemli gündem maddesiyle zirvede önemli temaslar kurması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

75. YIL ANMA ETKİNLİĞİNE İŞTİRAK EDECEK

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELERE İMZA ATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

ÇANTASINDA 4 DOSYA VAR

Erdoğan’ın gündeminde dört önemli konu yer alıyor. İsrail’in Gazze saldırıları en önemli dosyayı oluşturuyor. Erdoğan, katliamın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için üye ülkelerden daha fazla rol almasını isteyecek. Uzun süredir devam eden ateşkes arayışları da gündemde olacak.