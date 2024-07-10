ABD'de NATO Liderler Zirvesi! Erdoğan'ın diplomasi trafiği başladı
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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NATO Liderler Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli temaslar kuracağı zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi.
NATO üyesi 32 ülke liderini Washington'da 3 günlüğüne bir araya getiren zirve, bugün NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığını üstleneceği zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Liderler kutlama programının başında aile fotoğrafı çektirdi.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya