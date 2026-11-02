Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta Beyza ve kayınvalidesi Ayten Hanım'ın yarışmaya veda etmesinin ardından Yeşim ve Beyhan Hanım'ın geri dönüşüyle mutfaktaki rekabet yeniden başladı. Öykü, Yeşim, Tuğba ve Cemile arasında geçen mücadelede günün birincisi ve çeyrek altının sahibi araştırılıyor.

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Gelinim Mutfakta yarışmasında 2 Kasım Pazartesi günü yeni haftanın ilk puanlaması yapılıyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen programda, geçen haftanın finalinde yaşanan elemenin ardından yarışmacı kadrosunda değişiklik oldu. Dört gelin, haftanın ilk çeyrek altınını kazanmak için hazırladıkları yemekleri kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuyor.

2 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde çeyrek altını kazanan yarışmacı henüz açıklanmadı. Yeni haftanın ilk gününde Öykü, Yeşim, Tuğba ve Cemile, hazırladıkları yemeklerle en yüksek puana ulaşmak için yarışıyor. Kayınvalidelerin ve sunucu Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından günün toplam puanları belirleniyor. En yüksek puanı alan gelin ise günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi oluyor.

30 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen hafta finalinde 10 altın bileziği Tuğba kazanırken Beyza ve kayınvalidesi Ayten Hanım yarışmadan elendi. Yeni haftada ise Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım yeniden programa katıldı.

2 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu

2 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

2 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu henüz kesinleşmedi. Pazartesi günü yayınlanan bölümde dört yarışmacının hazırladığı yemekler, kayınvalideler tarafından tadılarak değerlendiriliyor. Gün sonunda verilen puanların toplamıyla yarışmacıların sıralaması belirlenecek.

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