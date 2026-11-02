1 Kasım MasterChef kim elendi? Bu hafta MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef Türkiye'de 1 Kasım 2026 Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada eleme potasında bulunan altı yarışmacı, şeflerin karşısına en iyi tabaklarını çıkarmak için mücadele etti. Şimdi ise gözler ''1 Kasım MasterChef kim elendi?'' ve ''Bu hafta MasterChef'e kim veda etti?'' sorularına çevrildi.

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1 Kasım MasterChef kim elendi merak edilirken Nurten Tamer Ocak, Enes Vardar, Şükran Boyraz, Hasan Alp Karabacak, Armağan Kırant ve Muhammed Yahya arasından bir isim MasterChef hayallerine veda etti. Gecenin sonunda yapılan şef değerlendirmesiyle elenen yarışmacı açıklandı. Peki, 1 Kasım'da MasterChef'te kim elendi, 1 Kasım Pazar günü yarışmaya kim veda etti? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve haftanın eleme sonucu...

1 Kasım MasterChef kim elendi? Bu hafta MasterChefe kim veda etti?

1 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım 2026 tarihli bölümünde haftanın eleme süreci tamamlandı. Yarışmada kalabilmek için mutfakta son kez hünerlerini sergileyen altı isim, hazırladıkları yemeklerle şeflerden olumlu puan almaya çalıştı.

Gecenin sonunda jüri üyelerinin tabaklar üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda yarışmaya bir kişi devam edemedi. Hasan Alp Karabacak MasterChef Türkiye'de haftanın eleneni oldu.

1 Kasım MasterChef kim elendi? Bu hafta MasterChefe kim veda etti?

1 KASIM MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesine altı yarışmacı kaldı. Yarışmanın son bölümünde elenme tehlikesiyle karşı karşıya olan isimler, bir sonraki haftaya kalabilmek için kıyasıya rekabet etti.

1 Kasım 2026 Pazar günü yayınlanan bölümde eleme potasında bulunan yarışmacılar şöyleydi:

Nurten Tamer Ocak

Enes Vardar

Şükran Boyraz

Hasan Alp Karabacak

Armağan Kırant

Muhammed Yahya

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