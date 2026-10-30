MasterChef eleme adayları kim oldu? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları (29 Ekim 2026)

MasterChef eleme adayları, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümün ardından izleyicilerin gündemine geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanırken mavi ve kırmızı takım, gala konseptinde yedi çeşit yemek hazırladı. Takım mücadelesinin ardından bireysel dokunulmazlık oyunu ve haftanın son eleme adaylarının belirlenmesiyle gözler eleme potasına çevrildi. İşte, MasterChef'te 5. ve 6. eleme adayları...

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MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi gerçekleştirildi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri doğrultusunda yarışmacılar yedi farklı yemekten oluşan gala menüsünü hazırladı. Hasan Alp ve Kübra'nın kaptanlığındaki takımların karşı karşıya geldiği bölümde takım dokunulmazlığı, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 29 Ekim Perşembe akşamı Cumhuriyet Bayramı'na özel bölümde mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, yarışmacılardan gala konseptine uygun yedi çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Menüde kremalı mantar çorbası, enginar üzeri fava, Selanik usulü ıspanaklı börek, kremalı levrek fileto, kuzu küşleme ve beğendi, mantar soslu dana fileto ile meyveli elmasiye tatlısı yer aldı. Yarışmacılar, verilen 45 dakikalık süre içerisinde yemeklerini tamamlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu. Tadımların ardından haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Bu sonuçla birlikte kırmızı takım üst üste üçüncü dokunulmazlık oyunundan da mağlubiyetle ayrıldı.

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, eleme potasına girmekten kurtulmak için bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı. Haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları Armağan ve Muhammed oldu.

MasterChef eleme adayları kim oldu? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları (29 Ekim 2026)

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını mavi takıma kaptıran kırmızı takım yarışmacıları yeniden mutfağa girdi. Somer, Danilo ve Mehmet şef, bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan yeşil mercimek kullanarak tabaklar hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Tolgahan, rakiplerini geride bırakarak gecenin bireysel dokunulmazlık ödülünün sahibi oldu. Kırmızı takımda potaya girmemiş diğer iki yarışmacı Armağan ve Muhammed ise doğrudan eleme adayı oldu.

MasterChef eleme adayları kim oldu? Haftanın 5. ve 6. eleme adayları (29 Ekim 2026)

MASTERCHEF BU HAFTA POTADA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potasında Nurten, Enes, Şükran, Hasan Alp, Armağan ve Muhammed bulunuyor.

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