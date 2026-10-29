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MasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim potaya giden isimler belli oldu

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MasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim potaya giden isimler belli oldu
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim potaya giden isimler belli oldu

MasterChef eleme adayları, 28 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümün ardından yeniden gündeme geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya gelirken bireysel dokunulmazlık ve eleme oylamasının sonuçları da merak edildi. İşte, MasterChef 3. ve 4. eleme adayları...

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi 28 Ekim akşamı ekrana geldi. Yarışmacılar yedi farklı yemekten oluşan menüyü hazırlamak için mücadele etti. Takım oyununun ardından kaybeden ekip bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girerken gecenin sonunda haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te 28 Ekim Çarşamba akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Yarışmacılardan düğün çorbası, kabak boranisi, bardak altı, içli köfte, Kilis tava, şiş köfte ve profiterolden oluşan yedi çeşit yemek hazırlamaları istendi. 45 dakikalık sürenin sonunda hazırlanan yemekler değerlendirildi ve mavi takım haftanın ikinci takım dokunulmazlığının sahibi oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim potaya giden isimler belli oldu
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim potaya giden isimler belli oldu

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu turda yarışmacılardan tavuk baget kullanarak tabaklar hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda finale Armağan ve Tolgahan kalırken bireysel dokunulmazlığı Tolgahan kazandı. Böylece Tolgahan eleme potasına göndereceği yarışmacıyı belirleme hakkını elde etti.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim potaya giden isimler belli oldu
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim potaya giden isimler belli oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolgahan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Şükran'ın ismini verdi. Ardından kırmızı takım yarışmacıları haftanın dördüncü eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Oylamanın sonucunda en fazla oyu alan Hasan Alp potaya giden diğer yarışmacı oldu. Böylece 28 Ekim bölümünde Şükran ve Hasan Alp eleme adayları arasına katıldı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim potaya giden isimler belli oldu
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim potaya giden isimler belli oldu

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından Nurten ve Enes potaya girmişti. 28 Ekim'deki sonuçlarla birlikte eleme potasında bulunan isimler Nurten, Enes, Şükran ve Hasan Alp oldu. MasterChef'te ilerleyen dokunulmazlık oyunlarıyla eleme adayları listesine yeni yarışmacılar eklenecek.

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