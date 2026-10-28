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MasterChef eleme adayı kim oldu? 27 Ekim potaya giden isimler

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MasterChef eleme adayı kim oldu? 27 Ekim potaya giden isimler
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 27 Ekim potaya giden isimler

MasterChef eleme adayları, 27 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümün ardından izleyicilerin gündemine geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya gelirken bireysel dokunulmazlık ve eleme oylamasının sonuçları da merak edildi.

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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi 27 Ekim akşamı ekrana geldi. Yarışmacılar patlıcan yemekleri konseptinde şeflerin karşısına çıkarken takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmeler ve oylamayla haftanın ilk iki eleme adayı belirlendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 27 Ekim Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan patlıcan yemekleri hazırlamalarını istedi. Menüde ajvar, köz patlıcan çorbası, nasu dengaku, patlıcanlı Bozcaada böreği, Şeyh Mualla, Malatya tava, hünkar beğendi, patlıcanlı pilav ve melanzane al cioccolato gibi farklı tarifler yer aldı. Şeflerin değerlendirmesi sonunda üstün bulunan mavi takım eleme potasından kurtuldu.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda lavaş kebabı hazırladı. 40 dakikalık sürenin ardından finale Nurten ve Muhammed kalırken şeflerin değerlendirmesi sonucu bireysel dokunulmazlığı Muhammed kazandı. Muhammed, eleme potasına gönderilecek ilk isim olarak Nurten'i seçti.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 27 Ekim potaya giden isimler
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 27 Ekim potaya giden isimler

MASTERCHEF POTAYA GİDEN İSİMLER

MasterChef'te haftanın 1. eleme adayı Nurten oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Muhammed'in seçimiyle Nurten doğrudan eleme potasına girdi. Böylece kırmızı takımda gecenin ilk eleme adayı netleşmiş oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 27 Ekim potaya giden isimler
Başlık ResmiMasterChef eleme adayı kim oldu? 27 Ekim potaya giden isimler

İkinci eleme adayını belirlemek için takım içinde oylama yapıldı. Oylama sonucunda en fazla oyu alan Enes, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya girdi. Böylece 27 Ekim bölümünün ardından eleme potasında Nurten ve Enes yer aldı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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