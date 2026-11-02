Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, geçtiğimiz gün Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Bulut, vasiyet hazırlamadığını açıklayarak miras konusundaki düşüncelerini paylaştı. Çocuklarına güvendiğini belirten sanatçı, "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez" şeklinde konuştu.

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Arabesk müziğin sevilen sanatçısı Hakkı Bulut, bu kez özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. TGRT ekranlarında Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk olan usta sanatçı, vasiyet bırakıp bırakmadığına ilişkin soruya da cevap verdi. Bulut'un çocukları ve miras paylaşımı hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Hakkı Bulut'un miras kararı şaşırttı! Çocuklarıyla ilgili çok konuşulacak sözler

“KİMSE ‘BABAMIN MALINI PAYLAŞALIM’ DEMEZ”

Vasiyet hazırlamadığını dile getiren Bulut, buna ihtiyaç duymadığını söyledi. Çocuklarının miras konusunda sorun çıkarmayacağına inandığını belirten sanatçı, "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına duyduğu güveni dile getiren Bulut, miras paylaşımı nedeniyle aile içinde bir tartışma yaşanmasını beklemediğini belirtti.

OĞLUYLA ARASINDAKİ GERGİNLİĞE DEĞİNDİ

Usta sanatçı, programda geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı gerginliğe de değindi. 2007 yılında baba ve oğul arasında yaşanan tartışma, o dönem televizyon ekranlarına da yansımıştı. Aradan geçen yılların ardından konuya açıklık getiren Hakkı Bulut, oğluyla arasının şu anda iyi olduğunu söyledi.

Hakkı Bulut'un miras kararı şaşırttı! Çocuklarıyla ilgili çok konuşulacak sözler

FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Öte yandan Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla da gündeme gelmişti. 24 Ekim'de İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada rahatsızlanan sanatçı, hastaneye kaldırılmıştı. Menajeri İrfan Gün, Bulut'un yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

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