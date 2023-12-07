Yunan basını Erdoğan'ın ziyaretinden memnun 'Yeni bir başlangıç'

7 Aralık 2023 21:49 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 22:31

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl sonra ilk defa Yunanistan'a gitti. Görüşme verimli geçti, Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşma, mutabakat muhtırası ve bildirgeler imzalandı. Dünyanın takip ettiği ziyaret, Yunan basınına da olumlu olarak yansıdı.

KAHTİMERİNİ: ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİN OLUMLU İKLİMİ 12 KLİK'TE

Gelişmeleri televizyon kanalları canlı yayınlarla duyururken haber siteleri ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verdi. Kathimerini gazetesinin internet sitesinde, "Erdoğan'ın ziyaretinin olumlu iklimi 12 klik'te" başlığıyla verdiği haberde, ziyaretin olumlu atmosferinin fotoğraf karelerine yansıdığına işaret etti. Gazete, bu olumlu atmosferi yansıtan 12 özel fotoğraf paylaştı.

"MİÇOTAKİS VE ERDOĞAN'DAN BİRLİK MESAJLARI"

Ülkenin en çok okunan haber portallarından "in.gr" ziyarete ilişkin yaptığı özel haberde "Miçotakis ve Erdoğan'dan birlik mesajları" başlığını kullandı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin dostane bir iklimde gerçekleştiği vurgulandı.

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Oynat Yunan bakan Erdoğan'ı eğilerek selamladı, ortalık karıştı! Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eğilerek selam verdi. Bakanın bu hareketi sosyal medyaya damga vurdu. Eleştiriler peş peşe geldi.

"CNN Greece" haber portalı ise "Erdoğan'ın Atina'daki 7 saati: Anlaşmalar ve verilen sözler" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirerek bunun her iki ülke için de olumlu değerlendirilebileceğini kaydetti.

"YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Ethnos gazetesi ise Türkiye ve Yunanistan'ın yıllar süren gerginliğin ardından yeni bir sayfa açtığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin uluslararası basında da önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekildi.

MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantıları çerçevesinde yapılan anlaşmalara ilişkin ayrıntıları paylaştığı haberinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ilkbaharda Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığının altını çizdi.