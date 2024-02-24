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    • Haberler > Gündem > Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu kıskıvrak yakalandı

    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu kıskıvrak yakalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yunanistan&#039;a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu kıskıvrak yakalandı
    MSB, FETÖ, Yunanistan, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakaladı. Şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    MSB'den yapılan son açıklamada, ülkemizden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

    3'Ü FETÖ MENSUBU ÇIKTI

    Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.  Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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