Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu kıskıvrak yakalandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakaladı. Şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB'den yapılan son açıklamada, ülkemizden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığı bildirildi.
3'Ü FETÖ MENSUBU ÇIKTI
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı