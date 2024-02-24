Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu kıskıvrak yakalandı

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakaladı. Şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB'den yapılan son açıklamada, ülkemizden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

3'Ü FETÖ MENSUBU ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.