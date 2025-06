Yüzlerce balık can çekişiyor! Baraj kapağı kapandı, küçücük göletlerde sıkışıp kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2025 09:49 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 10:50 - Güncelleme:

Kars'ta baraj kapağının kapatılmasıyla yüzlerce balık su seviyesinin düştüğü alanlarda sıkıştı. Küçücük göletlerde mahsur kalan balıklar, oksijen seviyesinin düştüğü alanlarda resmen can çekişiyor. "Bunlara yazıktır, günahtır" diyen bölge sakinleri, "Hiç olmazsa biraz can suyu verilmesi lazım, yani bunlar da canlı, tam yumurtlama zamanları, çoğalma, üreme zamanları suyu keserken biraz da insaf edip, can suyu vererek bunları düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıla yakın bir süredir Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalardan dolayı dip savağı açık olan Kars Barajı'nın, dip savağı önceki gün kapatıldı. Baraj kapağının kapatılmasıyla birlikte yüzlerce balık su seviyesinin düştüğü alanlarda mahsur kaldı. BALIKLAR KÜÇÜCÜK GÖLETLERDE CAN ÇEKİŞİYOR Kars Barajı'nın önünden başlayarak Akyaka Şahnalar bölgesine kadar uzanan Kars Çayı güzergahında suyun hızla çekilmesiyle birlikte oluşan küçük göletlerde oksijen seviyesi düştü ve yüzlerce balık sıkıştıkları küçücük göletlerde can çekişmeye başladı. "HİÇ OLMAZSA BİRAZ CAN SUYU VERİLMELİ" Baraj kapağının kapatılmasıyla yüzlerce balığın mahsur kaldığını belirten vatandaşlar, "Kars Barajı'nın kapakları tamamen kapatılmış, buradan Akyaka'ya kadar neredeyse su yok. Kars Çayı'nde bir gram su yok. Balıkların dere yatağında yaşam mücadelesi verdiğini gördüm. Hayatta kalma mücadelesi verdiğini gördüm. Bunlara yazıktır, günahtır. Hiç olmazsa biraz can suyu verilmesi lazım, yani bunlar da canlı, tam yumurtlama zamanları, çoğalma, üreme zamanları suyu keserken biraz da insaf edip, can suyu vererek bunları düşünmek lazım" diye konuştu. BALIKLAR TELEF OLACAK Baraj kapağının tamamen kapatılması, yüzlerce balığın mahsur kalmasına neden olurken, ilerleyen süreçte ise suyunun tamamen çekilmesiyle balıklar telef olacak. Yetkililerin kısa sürede yaşanması muhtemel balık ölümlerinin önüne geçmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin