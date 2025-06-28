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Fenerbahçe'nin genç yeteneği yolcu! Süper Lig ekibi resmen talip

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin genç yeteneği yolcu! Süper Lig ekibi resmen talip
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan genç yetenek Levent Mercan, önümüzdeki sezon başka bir Süper Lig ekibinde forma giyebilir.

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğindeki takımda forma şansı bulmakta zorlanan Levent Mercan, sarı lacivertlilerle yol ayrımında. Genç isme Süper Lig ekibinin talip olduğu iddia edildi.

ESKİ FUTBOLCUSUNU İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan Levent Mercan'a Karagümrük talip oldu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük'ün eski futbolcusu Levent Mercan'ı yeniden kadrosuna katmak istediği ve ilerleyen günlerde Sarı lacivertlilere teklifte bulunacağı öğrenildi.

LEVENT MERCAN KİMDİR?

Levent Mercan 10 Aralık 2000 tarihinde Almanya'nın Recklinghausen kentinde dünyaya geldi. 176 cm boyundaki oyuncu sol ayağını kullanıyor.

Fatih Karagümrük ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi olan oyuncu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sol bek mevkiinin yanı sıra on numara ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

Levent Mercan'ın güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Altyapı kariyerinde PSV Recklinghausen (2005-2010), VfB Hüls (2010-2011), VfL Bochum (2011-2012), Rot-Weiss Essen (2012-2016), FC Schalke04 (2016-2019) formaları giymiştir.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Levent Mercan 13 maçta 624 dakika süre aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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