Levent Mercan dünya evine girdi!

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Levent Mercan, Asya Öztürk ile evlendi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Levent Mercan, hayatını Asya Öztürk ile birleştirdi. Levent ve Asya Mercan çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" denildi.

LEVENT MERCAN KİMDİR?

Levent Mercan 10 Aralık 2000 tarihinde Almanya'nın Recklinghausen kentinde dünyaya geldi. 176 cm boyundaki oyuncu sol ayağını kullanıyor.

Fatih Karagümrük ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi olan oyuncu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sol bek mevkiinin yanı sıra on numara ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

Levent Mercan'ın güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Altyapı kariyerinde PSV Recklinghausen (2005-2010), VfB Hüls (2010-2011), VfL Bochum (2011-2012), Rot-Weiss Essen (2012-2016), FC Schalke04 (2016-2019) formaları giymiştir.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Levent Mercan 13 maçta 624 dakika süre aldı.