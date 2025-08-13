Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı inşaatı yükseliyor! Bayburt - Gümüşhane

Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı inşaatı yükseliyor! Bayburt - Gümüşhane

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın tamamlandığında Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Gümüşhane’ye 67 kilometre, Bayburt’a ise 47 kilometre mesafede, Köse-Bayburt Karayolu üzerinde inşa edilen havalimanının altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, “3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300’e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu tamamladık” dedi.

Terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinde çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: Terminal binamız 17 bin metrekare alanıyla modern bir yapıya sahip olacak. Toplam kapalı alan ise 29 bin metrekareye ulaşacak. Projemiz tamamlandığında havalimanımız yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacak.

