Hukukçu Hadi Dündar: E-İmza çetesi her ücreti kabul etmiş

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - İddianamede yer alan isimlerden Adem Şenol, ilkokul diplomasını almak için iletişime geçtiği şüphelinin kendisine sahte lise diploması düzenlediğini ve 25 bin TL talep ettiğini söyledi.

Yine, iddianamede yer alan bazı isimler, Ayyıldız Sürücü Kursu sahibi Tayfur Toker’e sınav sonuçlarını değiştirmesi için 45 bin ile 60 bin TL arasında değişen tutarlarda ödeme yaptıklarını ifade etti. Örgüt, sadece sahte üniversite diploması değil; çıraklık, kalfalık ve ehliyet belgeleri üzerinden de kazanç sağladı.

Hukukçu Hadi Dündar, şüphelilerin suçlarını uzun süredir pervasızca işlediklerine ve her türlü ücreti kabul ederek faaliyetlerine devam ettiklerine dikkat çekti.

Dündar “Bu işin artık sonlanacağını bilen suçlular, kimden ne alırlarsa kâr mantığıyla hareket etmişler. Sahte belgeler ve sınav sonuçları için düşük ücretlerle küçük işler yapılırken, üniversite diplomaları için ise yüksek ücretler istemişler” dedi. Sahtekârlığın kamu kurumları tarafından ortaya çıkarıldığını kaydeden Dündar “Buna rağmen, olay sanki yeni ortaya çıkmış ve sahtekârlığı gerçekleştirenler hükûmet tarafından desteklenmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor” diye konuştu.