Squid Game final mi yaptı? Yeni sezonla ilgili şaşırtan karar!

Netflix’in son yıllarda çıkardığı en büyük dijital fenomenlerden biri olan Squid Game, 27 Haziran 2025’te yayınlanan 6 bölümlük üçüncü sezonu ile izleyicilerine veda etti. Ana karakter Seong Gi-hun’un ölümcül oyunlar zincirindeki son mücadelesini konu alan bu sezon, dizinin hikayesini sona erdiriyor gibi görünse de, senarist Hwang Dong-hyuk ve başrol oyuncusu Lee Byung-hun’dan gelen açıklamalar, yeni projelerin gündeme gelebileceğine işaret etti. Peki Squid Game final mi yaptı?

Squid Game 3.sezon final bölümleriyle izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı. Dizi final sezonu ile noktalanmış olsa da, evrenin farklı yönlerini keşfetmeye açık bir kapı bırakıldı. İzleyiciler ise bu gelişmeler ışığında, “Squid Game bitti mi, yoksa yeni bir sezon mu geliyor?” sorusuna cevap arıyor.

SQUID GAME BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ?

Squid Game 27 Haziran 2025’te yayınlanan üçüncü sezonun ardından dizinin resmi olarak sona erdiği açıklandı. Bu sezonla birlikte Seong Gi-hun’un hikayesi tamamlandı.

Senarist Hwang Dong-hyuk daha önce yaptığı açıklamada, üçüncü sezonun başından itibaren final olarak planlandığını ve ana hikayenin burada tamamlandığını belirtmişti.

Başrol oyuncusu Lee Byung-hun ise yaptığı açıklamada, üçüncü sezonun aynı zamanda “yeni bir başlangıç” olabileceğini dile getirerek, spin-off projelere veya farklı karakterlerin hikayesine odaklanan yeni yapımların sinyalini verdi.

SQUID GAME 4. SEZON ÇIKACAK MI?

Her ne kadar dizinin resmi açıklamalarında üçüncü sezonla birlikte final yapıldığı belirtilse de, dördüncü bir sezon yerine dizinin evreninde geçen yeni hikayelerin ya da geçmiş olayların gündeme geleceği belirtiliyor.

SQUİD GAME 3.SEZONDA NELER OLDU?

Squid Game’in 27 Haziran 2025’te yayınlanan final sezonu, 6. bölüm ile sona erdi. Finalde yaşanan olaylar, özellikle 456 numaralı Seong Gi-hun’un akıbetiyle ilgili büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Son bölümde “Gökyüzü Kalamar Oyunu” olarak adlandırılan ölümcül bir mücadele ekranlara geldi. Sekiz yarışmacı, yüksek bir platformda 15 dakika içinde birbirlerini elemeye çalıştı. Her oyuncunun, hayatta kalmak için en az bir kişiyi aşağı düşürmesi gerekiyordu.

Bu bölümde, Gi-hun yani 456 numaralı oyuncunun karşısında, onun hikayesinin en duygusal unsurlarından biri olan 333 numaralı oyuncu Myung-gi yer aldı. Gi-hun’un bu karakterle olan geçmişi ve bağlantısı, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.