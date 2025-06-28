Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Squid Game final mi yaptı? Yeni sezonla ilgili şaşırtan karar!

Squid Game final mi yaptı? Yeni sezonla ilgili şaşırtan karar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Squid Game final mi yaptı? Yeni sezonla ilgili şaşırtan karar!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix’in son yıllarda çıkardığı en büyük dijital fenomenlerden biri olan Squid Game, 27 Haziran 2025’te yayınlanan 6 bölümlük üçüncü sezonu ile izleyicilerine veda etti. Ana karakter Seong Gi-hun’un ölümcül oyunlar zincirindeki son mücadelesini konu alan bu sezon, dizinin hikayesini sona erdiriyor gibi görünse de, senarist Hwang Dong-hyuk ve başrol oyuncusu Lee Byung-hun’dan gelen açıklamalar, yeni projelerin gündeme gelebileceğine işaret etti. Peki Squid Game final mi yaptı?

Squid Game 3.sezon final bölümleriyle izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı. Dizi final sezonu ile noktalanmış olsa da, evrenin farklı yönlerini keşfetmeye açık bir kapı bırakıldı. İzleyiciler ise bu gelişmeler ışığında, “Squid Game bitti mi, yoksa yeni bir sezon mu geliyor?” sorusuna cevap arıyor.

Squid Game final mi yaptı? Yeni sezonla ilgili şaşırtan karar! - 1. Resim

SQUID GAME BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ?

Squid Game 27 Haziran 2025’te yayınlanan üçüncü sezonun ardından dizinin resmi olarak sona erdiği açıklandı. Bu sezonla birlikte Seong Gi-hun’un hikayesi tamamlandı.

Senarist Hwang Dong-hyuk daha önce yaptığı açıklamada, üçüncü sezonun başından itibaren final olarak planlandığını ve ana hikayenin burada tamamlandığını belirtmişti. 

Başrol oyuncusu Lee Byung-hun ise yaptığı açıklamada, üçüncü sezonun aynı zamanda “yeni bir başlangıç” olabileceğini dile getirerek, spin-off projelere veya farklı karakterlerin hikayesine odaklanan yeni yapımların sinyalini verdi.

Squid Game final mi yaptı? Yeni sezonla ilgili şaşırtan karar! - 2. Resim

SQUID GAME 4. SEZON ÇIKACAK MI?

Her ne kadar dizinin resmi açıklamalarında üçüncü sezonla birlikte final yapıldığı belirtilse de, dördüncü bir sezon yerine dizinin evreninde geçen yeni hikayelerin ya da geçmiş olayların gündeme geleceği belirtiliyor.

Squid Game final mi yaptı? Yeni sezonla ilgili şaşırtan karar! - 3. Resim

SQUİD GAME 3.SEZONDA NELER OLDU?

Squid Game’in 27 Haziran 2025’te yayınlanan final sezonu, 6. bölüm ile sona erdi. Finalde yaşanan olaylar, özellikle 456 numaralı Seong Gi-hun’un akıbetiyle ilgili büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Squid Game final mi yaptı? Yeni sezonla ilgili şaşırtan karar! - 4. Resim

Son bölümde “Gökyüzü Kalamar Oyunu” olarak adlandırılan ölümcül bir mücadele ekranlara geldi. Sekiz yarışmacı, yüksek bir platformda 15 dakika içinde birbirlerini elemeye çalıştı. Her oyuncunun, hayatta kalmak için en az bir kişiyi aşağı düşürmesi gerekiyordu.

Bu bölümde, Gi-hun yani 456 numaralı oyuncunun karşısında, onun hikayesinin en duygusal unsurlarından biri olan 333 numaralı oyuncu Myung-gi yer aldı. Gi-hun’un bu karakterle olan geçmişi ve bağlantısı, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Enis Arıkan'dan Ezgi Mola itirafı! "Özür" sorusuna tepki: Arkadaşlığımıza ayıpYüzlerce balık can çekişiyor! Baraj kapağı kapandı, küçücük göletlerde sıkışıp kaldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk Spor basınında bir devrin sonu: Sabri Ugan neden öldü, hastalığı ne? - HaberlerTürk Spor basınında bir devrin sonu: Sabri Ugan neden öldü, hastalığı ne?Ahmet Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 99. Gazi Koşusu'nda Cutha'nın binicisi ve şampiyonu Ahmet Çelik'in hayatı merak ediliyor - HaberlerAhmet Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 99. Gazi Koşusu'nda Cutha'nın binicisi ve şampiyonu Ahmet Çelik'in hayatı merak ediliyorKabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündemde - HaberlerKabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündemdeRıza Tamer kimdir? Benden Sonra şarkısının sahibi gündemde - HaberlerRıza Tamer kimdir? Benden Sonra şarkısının sahibi gündemdeAnkara'da deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaşıldı - HaberlerAnkara'da deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaşıldıÖGG uygulamalı atış sınavı ne zaman? EGM takvimi duyurdu - HaberlerÖGG uygulamalı atış sınavı ne zaman? EGM takvimi duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...