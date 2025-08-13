Hükumetin memura ilk zam teklifi belli oldu: 2026 için %10+6, 2027 için %4+4

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Teklifimiz 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise teklife tepki gösterdi. Yalçın “Bu teklifte refah payı yok, taban aylığı yok. Enflasyonun gerçekliği yok, emekli yok, emekçi yok. Bu oranlar geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecek kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden bu teklifi reddediyoruz. İşveren 19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu teklif memurun gerçekleriyle hiç uyuşuyor mu? Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu kamu çalışanları arasında ücret adaletsizliğini gidermez. Yarın (bugün) Bakanlığın önünde olacağız. 81 ilde teşkilatlarımızla sahada olacağız” diye konuştu.

MEMUR-SEN NE TALEP EDİYOR?

2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep eden Memur-Sen, 2027 yılı için ise 7.500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istemişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti. Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edilmişti.