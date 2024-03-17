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Haberler > Gündem > Zincirli köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı: Biri acımasızca darp etti, diğeri eli cebinde izledi!

Zincirli köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı: Biri acımasızca darp etti, diğeri eli cebinde izledi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zincirli köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı: Biri acımasızca darp etti, diğeri eli cebinde izledi!
İzmir, Hayvan Hakları, Hayvan İstismarı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bir şahıs, zincirli bir köpeği acımasızca darp etti. Köpeğe hortum, demir ve kürekle şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı. Şahsa ev hapsi, olayı izleyerek müdahale etmeyen iş yeri çalışanına ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi. 

İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleşen ve vicdanları sızlatan olayda, araç lastik tamiri yapan komşu iş yerine gelen M.K. isimli şahıs, hortumla iş yerinin önünde zincirle bağlı olan köpeğe şiddet uyguladı. 

Acımasız şahıs defalarca köpeğe hortumla vururken, hayvan can havliyle zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı.

DEMİR VE KÜREKLE SALDIRDI

Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, akabinde ise eline aldığı kürekle vurdu.

Zincirli köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı: Biri acımasızca darp etti, diğeri eli cebinde izledi! - 1. Resim

KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanı çocuğun ise korktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü. Köpeğe yapılan saldırı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Başı yarılan köpeğin ise sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.

HEM SALDIRGANA HEM İZLEYENE CEZA

Öte yandan, M.K.’nin köpeğe saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki yağarken, soruşturma kapsamında saldırgan M.K. ile olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı M.K. gözaltına alındı.

Zincirli köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı: Biri acımasızca darp etti, diğeri eli cebinde izledi! - 2. Resim

PES DEDİRTEN SAVUNMA!

Jandarmadaki ifadesinde, aracına zarar verdiği için köpeğe saldırdığını söylediği öğrenilen M.K. ve iş yeri çalışanı şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan M.K.’ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası, olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı M.K.’ye ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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