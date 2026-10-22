Zonguldak’ta bir kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından çevredeki yapılara yönelik tedbirler artırıldı. Çöken binanın yakınındaki 28 daireli Kadırga Apartmanı tahliye edilirken uzman ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün yaşanan acı olayın ardından bölgede endişeli bekleyiş ve güvenlik önlemleri sürüyor.

Üç katlı bir binanın aniden çökmesiyle başlayan hareketlilik, çevredeki yapılar için alınan tedbirlerle devam ediyor.

28 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Çöken binanın çevresindeki 28 daireli 6 katlı Kadırga Apartmanı'nda tedbir amaçlı boşaltma tebligatının ardından tahliyelere başlandı.

Tahliye edilen bina sakinleri, kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştiriliyor.

Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü faciada tehlike bitmedi! Sokaktaki binalar teker teker boşaltılıyor

Öte yandan bilirkişi heyetinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü mühendisleri de alanda incelemelerde bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü faciada tehlike bitmedi! Sokaktaki binalar teker teker boşaltılıyor

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü faciada tehlike bitmedi! Sokaktaki binalar teker teker boşaltılıyor

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü faciada tehlike bitmedi! Sokaktaki binalar teker teker boşaltılıyor

7 BİNA DAHA ÖNCE BOŞALTILMIŞTI

Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Binanın çökmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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