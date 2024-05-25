Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zonguldak’ta feci olay: Temizlik yaparken 5 metre yükseklikten beton zemine düştü

Zonguldak’ta feci olay: Temizlik yaparken 5 metre yükseklikten beton zemine düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta temizlik yaptığı sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Fatma Cin ağır yaralandı. Cin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne ait binanın üst katında meydana geldi. Temizlik yapan kadın ne olduğunu anlayamadan bir anda 5 metre yükseklikten aşağı düştü.

Zonguldak’ta feci olay: Temizlik yaparken 5 metre yükseklikten beton zemine düştü - 1. Resim

KANLAR İÇİNDE KALDI

İddiaya göre, Fatma Cin isimli kadın temizlik yaptığı sırada ayağı kayarak 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bir anda kanlar içinde kalan kadın için sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Fatma Cin'i ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı - GündemYolcu otobüsü şarampole uçtuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşuyor - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyorArkadaşlarıyla yarışı canından etti: 8 yaşındaki Eftelya gözyaşlarıyla defnedildi - GündemArkadaşlarıyla yarışı canından etti: 8 yaşındaki Eftelya gözyaşlarıyla defnedildiNuman Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: 'Karşıyım' diyen köşesinden bağırmaya devam etsin - Gündem"Karşıyım' diyen bağırmaya devam etsin"2 katlı evin olduğu 50 yıllık arsanın trajikomik hikayesi! Bir gecede yok oldu - GündemTrajikomik dava! Kazandı sandı ama...Direksiyona hakim olamadı, dükkana daldı! O anlar kameraya yansıdı - GündemYönünü şaşırdı, aracıyla dükkana daldı
Sonraki Haber Yükleniyor...