Zonguldak’ta feci olay: Temizlik yaparken 5 metre yükseklikten beton zemine düştü

Zonguldak'ta temizlik yaptığı sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Fatma Cin ağır yaralandı. Cin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne ait binanın üst katında meydana geldi. Temizlik yapan kadın ne olduğunu anlayamadan bir anda 5 metre yükseklikten aşağı düştü.

KANLAR İÇİNDE KALDI

İddiaya göre, Fatma Cin isimli kadın temizlik yaptığı sırada ayağı kayarak 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bir anda kanlar içinde kalan kadın için sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Fatma Cin'i ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.