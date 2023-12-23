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    Zonguldak'ta fırtına: Çatılar uçtu, elektrikler kesildi

    Zonguldak'ta fırtına, bazı evlerin çatısının uçmasına ve enerji kesintilerine neden oldu.

    Zonguldak&#039;ta fırtına: Çatılar uçtu, elektrikler kesildi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Yayla Mahallesi Yağcılar Caddesi'ndeki evin çatısı koparak yola düştü. Yerdeki parçaların ulaşımı engellemesi nedeniyle ekipler, temizlik çalışması yaptı.

    Bölgede yaşanan arıza sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmasının ardından konutlara yeniden enerji verildi.

    Kilimli ilçesinde de garaj çatısının uçma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Zonguldak Valiliği, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    Fırtına
    Haberler > Gündem > Zonguldak'ta fırtına: Çatılar uçtu, elektrikler kesildi
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