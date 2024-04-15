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0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara SGK'den 325 euro destek ödemesi başvuru şartları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara SGK&#039;den 325 euro destek ödemesi başvuru şartları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SGK, Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulamak üzere 0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara 325 euro destek ödemesinin başvuru şartları neler, kaç kişi yararlanacak araştırılıyor.

SGK'nın Avrupa Birliği destekli projesi 0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcıları kapsıyor. Başvuru şartlarına dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Avrupa Birliği destekli projesi "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" Ankara, İzmir ve İstanbul'da uygulanacak. 

3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kişiye sağlanacak destek kapsamında çalışan kadınlara 325 euro verilecek.

Anne ve bakıcıların desteklendiği bu projenin toplam bütçesini 15,3 milyon euro olduğu açıklandı. 0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara SGK'den 325 euro destek ödemesi başvuru şartları - 1. Resim

Projeden yararlanmak isteyen anne ve bakıcılar için şartlar ve başvuru süreci ilerleyen günlerde SGK tarafından duyurulacak. 

Projenin 12 ay boyunca uygulanacağı öğrenildi. Projenin temel amacı ise eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik etmek ve çalışan annelerin istihdam içerisinde kalmış olacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş-Pozitif projesinin yanı sıra teşvik içeren başka projeler de yürüttüklerini açıkladı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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