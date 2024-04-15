TSMC, 2026'da çıkacak olan iPhone 18 için 2nm çipleri yetiştiremeyebilir!

Geçtiğimiz yıl Apple, A17 Pro ile ilk 3nm üretim teknolojisine sahip ilk çipleri sunan ilk ve tek akıllı telefon üreticisi oldu.

Çiplerin üretim teknolojisi azaldıkça işlemcilerin içinde bulunan transistörlerin boyutu küçülüyor. Bu da çipin içine daha fazla transistör sığabileceği ve böylece daha üçlü ve/veya daha enerji verimli olacağı anlamına geliyor. TSMC'nin N3B 3nm birinci nesil üretim teknolojisi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i çalıştırmak için kullanılan A17 Pro yonga setini üretmek için kullanıldı. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, iPhone 14 Pro modellerinde de güç veren 4nm A16 Bionic tarafından destekleniyor.

Bu yıl iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, TSMC'nin ilk nesil 3nm yonga seti kullanarak ürettiği A18 Pro AP ile donatılacak. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus ise yine TSMC'nin ikinci nesil N3E 3nm yongası kullanılarak üretilecek olan A18 Bionic ile güçlendirilecek.

A18 Pro'nun A18 Bionic'ten daha güçlü ve yetenekli olması bekleniyor.

TSMC'nin iPhone 17 serisinde kullanılacak A19 Pro ve A19 Bionic yonga setlerini üretmek için kullanılacak 2nm düğümünü zamanında hazırlayacağını iddia eden rapor, Nguyen Phi Hung adlı bir yazılımcı tarafından yayınlandı.

"Bu %1000000 yanlış bilgi, TSMC'nin 2nm'nin seri üretimini 2026'nın ikinci yarısına kadar sürdürecek ve bu da 2025'te üretilecek olan iPhone 17 serisine yetişmeyecek" dedi. Eğer bu doğruysa Qualcomm'un TSMC'ye 2026'da Snapdragon 8 Gen 5 SoC için 2nm yongasını kullanması için ödeme yapması durumunda Galaxy S26 serisi 2nm çip kullanan ilk akıllı telefon olacağını görebiliriz.

Öte yandan, Snapdragon 8Gen 4 ilk kez 3nm yongasına sahip olacak, bu nedenle Qualcomm'un 3nm'den 2nm'ye bu kadar çabuk geçip geçmeyeceği henüz belli değil.

Eğer yazılanlar haklıysa ve TSMC önümüzdeki yıl iPhone 17 serisi için yeterli sayıda 2nm yonga seti üretmeye hazır olamazsa, 2nm yongasına sahip ilk cihazlar iPhone 18 serisinde kullanılacak.