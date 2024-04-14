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Bisiklet tutkunları dikkat! BİM'de elektrikli bisiklet var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bisiklet tutkunları dikkat! BİM&#039;de elektrikli bisiklet var

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM'de 19 Nisan Cuma günü elektrikli bisiklet satılacak.

Elektronik cihazlar hayatımızın her alanına girmeye devam ediyor. Bisiklet dünyası da bu durumdan etkilenen sektörler arasında geliyor. Hafif yapıları, katlanabilir olmaları ve motosikletlerden daha ucuz olmaları nedeniyle şu anda tercih ediliyor.

BİM, 19 Nisan Cuma günü Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisikleti satışa sunuyor. 

Bisiklet tutkunları dikkat! BİM'de elektrikli bisiklet var - 1. Resim

FİYATI NE KADAR?

BİM'in 19 Nisan Cuma günü satışa sunacağı elektrikli bisikletin özellikleri şu şekilde;

  • Motor Gücü: 250W
  • Şasi: 20" Alaşım
  • Akü: 48V 12Ah
  • Gösterge: LCD
  • Şanzıman: Shimano 7 Vites
  • Ön Çatal: 20" Double-Tube Fork
  • Sele: Duble Konfor
  • Maksimum Hız: 25 km/s
  • Sürüş Mesafesi: 40-50 km
  • Lastikler: KENDA 20" x 4.0
  • Ön/Arka Fren: Disk/Disk
  • Ağırlık: 31 Kg / 150 Kg"

BİM'in satacağı Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisikletin satış fiyatı 39.999TL olarak belirlendi. 600 adet ile sınırlı olan ürün peşin fiyatına 9 taksit imkanı da sunmakta.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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