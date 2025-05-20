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1,5 yaşındaki Metehan'ın ölümü ortalığı karıştırdı: Cenazeye maskeyle katıldılar... Her şey 2 günde oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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1,5 yaşındaki Metehan&#039;ın ölümü ortalığı karıştırdı: Cenazeye maskeyle katıldılar... Her şey 2 günde oldu
Haberler Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ta KKM şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.

Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede  KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1,5 yaşındaki Metehan'ın ölümü ortalığı karıştırdı: Cenazeye maskeyle katıldılar... Her şey 2 günde oldu - 1. Resim

CENAZEYE MASKEYLE KATILDILAR

Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi.

Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi.

1,5 yaşındaki Metehan'ın ölümü ortalığı karıştırdı: Cenazeye maskeyle katıldılar... Her şey 2 günde oldu - 2. Resim

Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.

Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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