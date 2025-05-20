1,5 yaşındaki Metehan'ın ölümü ortalığı karıştırdı: Cenazeye maskeyle katıldılar... Her şey 2 günde oldu

Temettü Takvimi 20-27 Mayıs: Bu hafta temettü verecek şirketler belli oldu!

Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi? Cristiano Ronaldo Beşiktaş transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü

65 milyar liralık final şifresiz: Tottenham Manchester United Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?