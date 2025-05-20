Kilosu 1000 lira, emeği 1 ay! Küçük bir böcek Sasonluların cebini dolduruyor

Batman'ın Sason ilçesinde 10 yıl önce 3 aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği bugün 150 ailenin geçim kaynağı oldu. Kilosu bin lira olan böcek için 1 ay emek veren vatandaşlar "Kısa sürede iyi bir gelir kapısıdır. Kolay bir iştir. Yaklaşık bir ay sürer" sözleriyle yapım aşamasına dair detayları anlattı.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Aktaş ailesi 10 yıl önce unutulmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliğine başladı. İlçeye bağlı Karşıyaka ve Dereköy köyünde ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlar, kozanın veriminden oldukça memnun.

İlçeye ilk olarak ipek böcek işini kendilerinin getirdiğini belirten Hasan Aktaş, besim evlerinin artırılmasıyla ipek böceği yetiştiriciliğinin tüm ilçeye yaygınlaştığını söyledi.

3 HAFTA BESLENİP 72 SAAT UYUYORLAR

İpek böceklerini ilçeye 10 yıl önce getirdiklerine değinen Aktaş, "Daha önce atalarımız zamanında vardı. Ancak zamanla unutulan bir meslek oldu. Biz, yeniden bu mesleği canlandırmak için bu işe giriştik. İlk etapta getirdiğimiz ipek böceklerini ufak halde iken dut yapraklarını kıyarak beslemeye başlıyoruz. Daha sonra canlanıp büyüdükçe bizlerde yaprağın boyutunu büyüterek besliyoruz. Bunlar büyüdükçe daha sonra yaprakları dal ile birlikte önlerine bırakıyoruz.

Yaklaşık 3 haftalık beslemenin ardından 72 saat uyku evresine giriyorlar. Uyandığında verebildiğimiz kadar dut yaprağı vererek besliyoruz. Daha sonra 8 gün içerisinde koza örmeye başlar. Kozalar örüldüğünde 10 gün dinlendirip, fırınlandıktan sonra toplayıp koza birliğine satışa sunuyoruz" dedi.

100 KİLODAN 100 BİN LİRA

Aktaş, 10 yıl önce 3 aile ile bu işe başladıklarını ifade ederek, "Devletin desteğiyle ilçede yaygınlaştırdığımız bu iş, günümüzde 150 aileye geçim kaynağı haline geldi. Meşakkatli bir iştir. Çocuk gibi ilgilenmek lazım. Getirisi de çok iyidir. İyi bakılırsa 100 kilodan 100 bin lira, 150 kilo alan bir aile 150 bin lira gelir elde edebilir. Kısa sürede iyi bir gelir kapısıdır. Biz bu işi daha da geliştirmek istiyoruz ancak imkanlarımız kısıtlıdır. Devlet tarafından destek alırsak daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İpek böceği besiciliğini ailece yaptıklarını söyleyen Sakine Aktaş ise, "Kolay bir iştir. Yaklaşık bir ay sürer. Ailece birlikte çalışarak besleme yapıyoruz. Mesaimiz sabah saat 8'de başlar. Dut yapraklarını keserek besliyoruz" dedi.