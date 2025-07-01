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1 Temmuz ne günü, bugün ne günü? Kabotaj bayramı önemi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1 Temmuz ne günü, bugün ne günü? Kabotaj bayramı önemi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Takvimler 1 Temmuz'u gösterirken1 Temmuz ne günü, önemi ve anlamı araştırılıyor. Her yıl Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor.

Temmuz ayının ilk günü itibarıyla bugün ne günü merak edildi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle 1 Temmuz ne günü, önemi ne merak ediliyor.

1 TEMMUZ NE GÜNÜ?

1 Temmuz, 1926 yılından bu yana her sene Deniz ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerinde egemenlik hakkı tüm dünyaya ilan edildi. Türk denizciliğinin bağımsızlık sembolü olması nedeniyle kutlanır. Ayrıca Türk denizciliğinin ve bağımsızlık sembolü olarak ülke ekonomisinde dikkat çeker.

1 Temmuz ne günü, bugün ne günü? Kabotaj bayramı önemi - 1. Resim

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

20 Nisan 1926'da TBMM'de kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu tarih ise "“Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmü ile daha önce yabancı devletlere açık olan denizlerinin kontrolünün yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğunu belirler. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj bayramı olarak kutlanılıyor. 

1 Temmuz ne günü, bugün ne günü? Kabotaj bayramı önemi - 2. Resim

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda sağladığı ayrıcalığa denir. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşları yararlanırken ulusal ekonomiye de büyük ölçüde katkı sunar. Bu nedenle devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koymuştur. 

KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI 2025,

  • 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Mavi vatanda bağımsızlığımızın simgesi bu anlamlı gün kutlu olsun..
  • Denizlerimizde egemenliğimizin simgesi Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlanıyor.
  • Denizcilik sektöründe emeği geçen tüm kaptanlarımızın ve  mürettebatın 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
  • Denizlerimizde tam bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin simgesi olan bu anlamlı gün de, tüm denizcilerimize minnetle teşekkür ediyoruz.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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