100 gram altının zekatı ne kadar 2024? 100 gram altına kaç gram, ne kadar zekat düşer?

100 gram altının zekatı 2,5 gram altındır | Altının 1/40’ını zekat olarak vermek farzdır. 100 gram 22 ayar, 24 ayar, 14 ayar ve 18 ayar altının zekatı ne kadar olduğu, altını olanların gram altına göre ne kadar zekat vermeleri gerektiği araştırılıyor. 100 gram altınım var ne kadar zekat vermeliyim diyenler için bu yazımızda 100 gram altının zekatı ne kadar hesapladık. Peki, 100 gram altının zekatı ne kadar olur? İşte 100 gram altını olanın vermesi gereken zekat miktarı!

100 gram altının zekatı ne kadar? 100 gr altının zekatı altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle her sene farklılık gösterebilmektedir. Güncel altın fiyatlarına göre 100 gram altının zekatı da değişmektedir. Peki, 100 gram altını olan ne kadar zekat vermeli? İşte yüz gram altının zekatı!

100 GRAM ALTININ ZEKATI NE KADAR?

100 gram altının zekatı 5.608,92 TL’dir. (Altın gram fiyatı 2.243,57 TL olarak hesaplanmıştır.)

100 GRAM ALTININ ZEKATI NASIL HESAPLANIR?

100 gram altının zekatı: 2,5 gram altın

Hesaplama tarihi ve saati: 18.03.2024 - 15:30

Hesaplama tarihi ve saatinde gram altının değeri: 2.243,57 TL

100 gram altının zekatı olan 2,5 gram altının TL değeri ise 5.608,92 TL’dir.

ZEKAT VERİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

1- Zekât verirken bilezik, yüzük gibi altınların işçilik ve sanat değerine değil, ağırlığına bakılır. Mesela Reşat, Cumhuriyet ve Aziz liralar 7,2 gramdır. 12 ayardan fazla olan bütün altınlar tartılıp, kırkta biri zekât olarak verilir. Bilezik, küpe, yüzük gibi çeşitli ayarlarda altını olanın, bunların içinden en yüksek olanının ayarından vermesi daha iyi, ortasından vermesi caiz, düşüğünden vermesi ise mekruhtur.

2- Zekâta tâbi mallar, altın liraların en düşüğünün, kuyumcunun alış fiyatına göre hesap edilir.

3- Nisabın üstünde bileziği olan kadının zekâtını, kocası değil, kendisi verir. (Zekâtımı bir fakire ver) diye kocasını veya başka birini vekil ederse, vekil kendi parasıyla da zekâtı verebilir.

4- Miras ve mehr-i müeccel alacakları nisap hesabına katılır, fakat zekâtı verilmez. Aldıktan sonra nisabı bulursa, diğer alacaklardan farklı olarak, sadece o senenin zekâtı verilir.

5- Zekât, farz olduktan sonra verilir. Nisaba ulaşan, zengin olduğu tarihi, hicrî kamerî aya göre bir yere yazar ve her sene o tarihte zekâtını verir. Ramazan ayını beklemez. Günü gelmeden zekât vermekte de mahzur yoktur. Gelecek birkaç yılın zekâtını önceden vermek de caizdir. Zamanı gelince tekrar hesaplanır, eksik verilmişse tamamlanır. Fazla verilmişse gelecek senenin zekâtından düşülür.

6- Nisap, yıl içinde sıfırlanınca, ilk nisabı bulduğu gün yeniden tarih atılır. Bundan bir hicrî yıl sonra, nisaba malik ise zekât verir. Sıfırlandıktan sonra, bir daha zengin olana kadar tarih atılmaz. Sıfırlanmadan, mesela 50 gram altını varsa, yıl sonu diğer paralarıyla birlikte nisaba malikse zekâtını verir. Yani sıfırlanma hariç, yıl içindeki diğer dalgalanmalara itibar edilmez.

7- Uşru verilen mal, kırk yıl kalsa, uşru da zekâtı da verilmez, ama ticaret malı hâline gelirse veya satılıp paraya, altına çevrilirse zekât malı olur. İlk zekât verme gününde zekâtını da vermek gerekir. Altın ve gümüş eşya ile kâğıt paralar, her ne suretle ele geçerse geçsin, zekât malı olurlar.

8- O ay tahakkuk eden kira borçları, zekât nisabından düşülür, gelecek aylarınki düşülmez.

9- 25-30 yıllık da olsa, uzun vadeli taksitlerle alınan krediler, zekât nisabından borç olarak düşülür.

10- Altın miktarı yarıdan az olan karışımın zekât hesabı, ağırlığıyla değil kıymetiyle yapılır.

11- Yılın yarıdan fazlasında, parasız çayırda otlayan hayvanlar, üretmek için, sütü için olursa, bunlara saime hayvan denir. Saime hayvan sayısı, nisabı bulursa, zekâtı verilir. Yün için, yük taşımak için, binmek için olursa saime denilmez ve zekâtı verilmez. Parasız çayırda otlamayıp, evde besleniyorsa, üretmek veya eti ve sütü için de beslense yine zekâtı verilmez. Çift sürmek, yük taşımak, binmek için yetiştirilen hayvanların zekâtı olmaz.

Kaynak: dinimizislam.com