İstanbul’da TOKİ tarafından hayata geçirilen 1.071 kiralık sosyal konut için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını, sonuçların nereden açıklanacağını ve anahtar teslimlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

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İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde başvuruların sona ermesiyle birlikte inceleme süreci devam ediyor. Şartları sağlayan adaylar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. TOKİ’nin ilk etapta kiraya vereceği 1.071 konut için kura ve teslim sürecinin ekim ayında tamamlanması planlanırken kesin gün ve saat bilgisi için resmi duyuru bekleniyor.

1071 KİRALIK SOSYAL KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçirdiği Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta 1.071 konutun kurası Ekim 2026 içerisinde yapılacak. Başvuruların ardından adayların şartları karşılayıp karşılamadığı incelenecek ve geçerli başvurular arasından hak sahipleri kura ile belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ekim ayında kura çekileceğini ve ilk anahtarların teslim edileceğini açıklamıştı.

1071 kiralık sosyal konut kurası ne zaman, kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ SOSYAL KONUT KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ’nin 1.071 kiralık sosyal konutu için kura takviminin kesin kura tarihi henüz ilan edilmedi. Güncel duyurularda kura işleminin Ekim 2026 içerisinde yapılacağı belirtildi. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak kura için tarih ve saat bilgisinin ayrıca paylaşılması bekleniyor.

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam bin 71 konut kiralanacak.

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