11 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Puan durumu ve birinci isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 15:40 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 15:42 - Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 11 Haziran Çarşamba günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip eti. Ezgi, Sahra, Nur ve Seren arasından 11 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu. 2025 Gelinim Mutfakta final bölümleri başladı. Günün birincisinin aldığı çeyrek altın birinci olacak isim için kritik önem taşıyor.

11 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 11 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 11 Haziran Çarşamba günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor. Nur, Ezgi, Seren ve Nur arasındaki rekabet programın final etabında kızışıyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken puan tablosunda yükselmek isteyen gelinler finalde birincilik koltuğuna oturmak için yarışıyor. 11 Haziran Gelinim Mutfakta henüz belli olmadı. 11 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU Final yolunda ilerleyen Gelinim Mutfakta yarışmacıları, 20 günlük final maratonunun 3. gününde yarışıyor. İlk çeyrek altını Nur alırken ikinci çeyrek altının sahibi Ezgi oldu. Günlük puan sıralamasına üst sıralamaya yerleşmek final turunda kritik önem taşıyor. 11 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu belli olunca haberimiz güncellenecektir. 11 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 11 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi bölümün ardından belli olacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan