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Haberler > Haberler > 11 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi... Az önce deprem mi oldu?

11 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi... Az önce deprem mi oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
11 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi... Az önce deprem mi oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Mayıs Pazar günü son depremler listesi yaşadıkları kentte sarsıntı hissedenler tarafından araştırılmaya başladı. İrili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi.

11 Mayıs 2025 son dakika depremler listesi merak edilip araştırılıyor. Son depremler hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı.

Fay hattında yer alan Türkiye'de her gün farklı noktalarda ve büyüklükte sarsıntılar gerçekleşmektedir. Birden fazla deprem zaman zaman vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık paylaşılıyor.

11 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi... Az önce deprem mi oldu? - 1. Resim

11 MAYIS 2025 PERŞEMBE DEPREM LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
LokasyonSaat / TarihEnlemBoylamDerinlikBüyüklük
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)23:53:07 10-05-202539,132829,070711,70,9
Simav (Kütahya)23:53:06 10-05-202539,1911128,902786,90,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)23:50:24 10-05-202539,236729,03029,61,3
Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale)23:33:22 10-05-202539,5383326,015838,881,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)23:33:21 10-05-202539,541726,06838,61,6
AKDENIZ23:03:02 10-05-202536,087730,524516,71,6
Akdeniz - [34.75 km] Kumluca (Antalya)23:03:00 10-05-202536,0833330,6697210,311,7
Ege Denizi - [23.24 km] Menderes (İzmir)22:49:03 10-05-202537,8580626,9371,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)22:49:03 10-05-202537,879226,9157,81,6
Simav (Kütahya)22:34:57 10-05-202539,2213928,956397,191,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)22:34:56 10-05-202539,243829,025,11,2
Bigadiç (Balıkesir)22:16:45 10-05-202539,4080628,453067,022
DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR)22:16:45 10-05-202539,422728,41778,52,1
Simav (Kütahya)22:06:11 10-05-202539,1686128,926677,271,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)22:06:10 10-05-202539,246729,04225,41,4
Merkez (Bartın)21:51:23 10-05-202541,7452832,6757,011,6
DANISMENT-KURUCASILE (BARTIN)21:51:23 10-05-202541,82232,692313,41,8
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)21:05:48 10-05-202538,399337,53255,31,9
Darende (Malatya)21:05:47 10-05-202538,4358337,444177,021,8
Sivrice (Elazığ)20:49:12 10-05-202538,4286139,2658371,1
Antakya (Hatay)20:41:39 10-05-202536,3638936,206117,71,6
Sivrice (Elazığ)20:34:57 10-05-202538,452539,1858370,9
Simav (Kütahya)20:19:27 10-05-202539,20528,953616,891,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)20:19:26 10-05-202539,227729,009211,31,5
Simav (Kütahya)20:01:01 10-05-202539,2397228,939447,451,2
Menteşe (Muğla)20:00:16 10-05-202537,2444428,47,922
MUGLA (MUGLA)20:00:16 10-05-202537,224728,349552,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)19:53:28 10-05-202539,262528,9985,21,8
Simav (Kütahya)19:53:27 10-05-202539,2463928,935287,391,8
Akdeniz - [35.78 km] Kumluca (Antalya)19:37:17 10-05-202536,0511130,6311112,461,8
AKDENIZ19:37:17 10-05-202535,978230,525512,61,8
Doğanşehir (Malatya)19:17:47 10-05-202538,1688937,863336,581
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)19:00:58 10-05-202537,856537,74528,21,7
Gölbaşı (Adıyaman)19:00:57 10-05-202537,7933337,700287,651,6
Battalgazi (Malatya)18:47:26 10-05-202538,2319438,492511,581,3
TANISIK-(MALATYA)18:47:25 10-05-202538,256738,554817,31,3
EGE DENIZI18:17:31 10-05-202536,660325,71175,71,9
KOCABEY-ESME (USAK)18:16:37 10-05-202538,579829,041717,71,5
Eşme (Uşak)18:16:34 10-05-202538,4152829,039726,981,3
Orhangazi (Bursa)18:07:28 10-05-202540,4716729,2336111,141,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş)18:05:14 10-05-202537,3238937,026119,171,8
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)18:05:14 10-05-202537,31537,05178,11,7
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)17:43:56 10-05-202539,538326,13036,31,7
Biga (Çanakkale)16:26:50 10-05-202540,1980627,4061172,6
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)16:26:50 10-05-202540,204527,4122152,9
MUDANYA (BURSA)14:44:00 10-05-202540,401728,88385,23
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.36 km] Mudanya (Bursa)14:43:59 10-05-202540,4183328,88256,972,9
Kula (Manisa)12:59:36 10-05-202538,4761128,4827871,2
Yeşilyurt (Malatya)12:45:59 10-05-202538,2347238,1741771
Akçadağ (Malatya)12:40:46 10-05-202538,2969438,0888971,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.99 km] Akçakale (Şanlıurfa)12:37:35 10-05-202536,5033338,5586172
Akçadağ (Malatya)12:31:22 10-05-202538,2608337,8233371,5
Ege Denizi - [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale)12:18:37 10-05-202539,4511126,1691714,752,1
Yeşilyurt (Malatya)12:10:45 10-05-202538,17538,056946,661,2
Karadeniz - [03.20 km] Of (Trabzon)11:58:07 10-05-202540,98540,281396,961,2
Yeşilyurt (Malatya)11:26:58 10-05-202538,3308338,2397271,2
Simav (Kütahya)11:18:09 10-05-202539,232528,9897211,782,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)11:18:09 10-05-202539,263829,0085,72,4
Marmara Denizi - [25.50 km] Silivri (İstanbul)10:54:11 10-05-202540,8372228,2757,52
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)10:54:11 10-05-202540,843528,26837,92,3
Akhisar (Manisa)09:53:23 10-05-202538,992527,925566,991,7
Sumbas (Osmaniye)09:45:22 10-05-202537,7266736,088617,022,1
Bergama (İzmir)09:44:39 10-05-202539,0088927,03257,821,5
Bergama (İzmir)09:40:10 10-05-202539,0019427,049177,831,3
Yeşilyurt (Malatya)09:19:03 10-05-202538,2752838,1763971,2
Buca (İzmir)09:17:19 10-05-202538,3347227,202787,751,9
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)07:55:19 10-05-202535,1522233,2586152,973,1
KIBRIS-LEFKOSA07:55:19 10-05-202535,034333,23460,53,5
Tatvan (Bitlis)07:45:01 10-05-202538,3597242,707787,071,6
Sivrice (Elazığ)07:41:11 10-05-202538,3880638,912,512,1
SARITAS-BASKIL (ELAZIG)07:41:11 10-05-202538,416838,942172,1
Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla)06:31:43 10-05-202534,6388926,6208314,83,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)06:31:40 10-05-202534,488526,66486,73,6
KONARI-TUZLUKCU (KONYA)05:57:21 10-05-202538,440531,817252
GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)05:55:34 10-05-202536,589236,260851,6
Sincik (Adıyaman)05:01:42 10-05-202538,1055638,460288,662,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)05:01:42 10-05-202538,120838,45927,62,5
Selçuklu (Konya)04:22:19 10-05-202538,0291732,574177,013,6
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)04:22:19 10-05-202538,025332,597753,6
Akçadağ (Malatya)04:11:18 10-05-202538,4561138,0183370,9
Turhal (Tokat)03:55:34 10-05-202540,3997236,364177,251,2
BUYUKYILDIZ-(TOKAT)03:55:34 10-05-202540,3736,38333,21,5
Sulusaray (Tokat)03:54:50 10-05-202540,0341736,002571,2
Kangal (Sivas)03:51:39 10-05-202539,3011137,2758370,9
Pütürge (Malatya)03:45:40 10-05-202538,2502838,7422210,741,7
Antakya (Hatay)03:41:06 10-05-202536,3297236,151396,882,1
KARAALI-(HATAY)03:41:06 10-05-202536,321236,1225,12,3
YUNANISTAN03:37:13 10-05-202539,028524,17226,91,6
Ege Denizi - [31.22 km] Marmaris (Muğla)03:30:36 10-05-202536,3583328,1905633,311,2
Simav (Kütahya)03:26:39 10-05-202539,2288928,9744472
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)03:26:39 10-05-202539,226229,01637,61,8
Ege Denizi - [39.39 km] Enez (Edirne)02:55:28 10-05-202540,5669425,664726,32
EGE DENIZI02:55:25 10-05-202540,65125,574352,2
Dinar (Afyonkarahisar)02:50:18 10-05-202538,1105630,1916771
Onikişubat (Kahramanmaraş)02:44:28 10-05-202537,4530636,537570,8
Marmara Denizi - [27.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)02:28:08 10-05-202540,8008328,319177,012,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)02:28:08 10-05-202540,834528,261714,53,1
Yeşilyurt (Malatya)02:18:58 10-05-202538,2894438,1388971
Akçadağ (Malatya)02:18:12 10-05-202538,4666738,1208371,1
Yeşilyurt (Malatya)02:07:32 10-05-202538,2247238,2169471,2
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)02:07:30 10-05-202538,273538,169820,11,2
Simav (Kütahya)02:06:35 10-05-202539,21528,9208371,1
Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)01:51:00 10-05-202540,8428,15757,491,8
MARMARA DENIZI01:50:59 10-05-202540,847828,17857,42,1
Simav (Kütahya)01:38:40 10-05-202539,2266728,914446,81,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA)01:38:40 10-05-202539,253828,960371,9
Simav (Kütahya)01:29:19 10-05-202539,2511128,9813970,8
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)01:29:17 10-05-202539,254828,9034,51,5
Akdeniz - [09.07 km] Marmaris (Muğla)01:23:32 10-05-202536,5513928,1263971,7
TASLICA-MARMARIS (MUGLA)01:23:31 10-05-202536,611528,11037,52,1
Marmara Denizi - [10.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)01:06:50 10-05-202540,76527,489726,991,2
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)01:06:50 10-05-202540,773527,568816,91,5
Refahiye (Erzincan)00:39:17 10-05-202540,0566738,883337,821,2
MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN)00:39:17 10-05-202539,943739,01037,21,3
ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA)00:35:42 10-05-202539,061329,504811,61,6
Gediz (Kütahya)00:35:41 10-05-202538,9927829,523617,091,2
Gediz (Kütahya)00:34:38 10-05-202538,9927829,511117,011,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
LokasyonSaat / TarihEnlemBoylamDerinlikBüyüklük
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)23:53:07 10-05-202539,132829,070711,70,9
Simav (Kütahya)23:53:06 10-05-202539,1911128,902786,90,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)23:50:24 10-05-202539,236729,03029,61,3
Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale)23:33:22 10-05-202539,5383326,015838,881,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)23:33:21 10-05-202539,541726,06838,61,6
AKDENIZ23:03:02 10-05-202536,087730,524516,71,6
Akdeniz - [34.75 km] Kumluca (Antalya)23:03:00 10-05-202536,0833330,6697210,311,7
Ege Denizi - [23.24 km] Menderes (İzmir)22:49:03 10-05-202537,8580626,9371,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)22:49:03 10-05-202537,879226,9157,81,6
Simav (Kütahya)22:34:57 10-05-202539,2213928,956397,191,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)22:34:56 10-05-202539,243829,025,11,2
Bigadiç (Balıkesir)22:16:45 10-05-202539,4080628,453067,022
DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR)22:16:45 10-05-202539,422728,41778,52,1
Simav (Kütahya)22:06:11 10-05-202539,1686128,926677,271,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)22:06:10 10-05-202539,246729,04225,41,4
Merkez (Bartın)21:51:23 10-05-202541,7452832,6757,011,6
DANISMENT-KURUCASILE (BARTIN)21:51:23 10-05-202541,82232,692313,41,8
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)21:05:48 10-05-202538,399337,53255,31,9
Darende (Malatya)21:05:47 10-05-202538,4358337,444177,021,8
Sivrice (Elazığ)20:49:12 10-05-202538,4286139,2658371,1
Antakya (Hatay)20:41:39 10-05-202536,3638936,206117,71,6
Sivrice (Elazığ)20:34:57 10-05-202538,452539,1858370,9
Simav (Kütahya)20:19:27 10-05-202539,20528,953616,891,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)20:19:26 10-05-202539,227729,009211,31,5
Simav (Kütahya)20:01:01 10-05-202539,2397228,939447,451,2
Menteşe (Muğla)20:00:16 10-05-202537,2444428,47,922
MUGLA (MUGLA)20:00:16 10-05-202537,224728,349552,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)19:53:28 10-05-202539,262528,9985,21,8
Simav (Kütahya)19:53:27 10-05-202539,2463928,935287,391,8
Akdeniz - [35.78 km] Kumluca (Antalya)19:37:17 10-05-202536,0511130,6311112,461,8
AKDENIZ19:37:17 10-05-202535,978230,525512,61,8
Doğanşehir (Malatya)19:17:47 10-05-202538,1688937,863336,581
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)19:00:58 10-05-202537,856537,74528,21,7
Gölbaşı (Adıyaman)19:00:57 10-05-202537,7933337,700287,651,6
Battalgazi (Malatya)18:47:26 10-05-202538,2319438,492511,581,3
TANISIK-(MALATYA)18:47:25 10-05-202538,256738,554817,31,3
EGE DENIZI18:17:31 10-05-202536,660325,71175,71,9
KOCABEY-ESME (USAK)18:16:37 10-05-202538,579829,041717,71,5
Eşme (Uşak)18:16:34 10-05-202538,4152829,039726,981,3
Orhangazi (Bursa)18:07:28 10-05-202540,4716729,2336111,141,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş)18:05:14 10-05-202537,3238937,026119,171,8
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)18:05:14 10-05-202537,31537,05178,11,7
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)17:43:56 10-05-202539,538326,13036,31,7
Biga (Çanakkale)16:26:50 10-05-202540,1980627,4061172,6
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)16:26:50 10-05-202540,204527,4122152,9
MUDANYA (BURSA)14:44:00 10-05-202540,401728,88385,23
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.36 km] Mudanya (Bursa)14:43:59 10-05-202540,4183328,88256,972,9
Kula (Manisa)12:59:36 10-05-202538,4761128,4827871,2
Yeşilyurt (Malatya)12:45:59 10-05-202538,2347238,1741771
Akçadağ (Malatya)12:40:46 10-05-202538,2969438,0888971,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.99 km] Akçakale (Şanlıurfa)12:37:35 10-05-202536,5033338,5586172
Akçadağ (Malatya)12:31:22 10-05-202538,2608337,8233371,5
Ege Denizi - [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale)12:18:37 10-05-202539,4511126,1691714,752,1
Yeşilyurt (Malatya)12:10:45 10-05-202538,17538,056946,661,2
Karadeniz - [03.20 km] Of (Trabzon)11:58:07 10-05-202540,98540,281396,961,2
Yeşilyurt (Malatya)11:26:58 10-05-202538,3308338,2397271,2
Simav (Kütahya)11:18:09 10-05-202539,232528,9897211,782,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)11:18:09 10-05-202539,263829,0085,72,4
Marmara Denizi - [25.50 km] Silivri (İstanbul)10:54:11 10-05-202540,8372228,2757,52
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)10:54:11 10-05-202540,843528,26837,92,3
Akhisar (Manisa)09:53:23 10-05-202538,992527,925566,991,7
Sumbas (Osmaniye)09:45:22 10-05-202537,7266736,088617,022,1
Bergama (İzmir)09:44:39 10-05-202539,0088927,03257,821,5
Bergama (İzmir)09:40:10 10-05-202539,0019427,049177,831,3
Yeşilyurt (Malatya)09:19:03 10-05-202538,2752838,1763971,2
Buca (İzmir)09:17:19 10-05-202538,3347227,202787,751,9
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)07:55:19 10-05-202535,1522233,2586152,973,1
KIBRIS-LEFKOSA07:55:19 10-05-202535,034333,23460,53,5
Tatvan (Bitlis)07:45:01 10-05-202538,3597242,707787,071,6
Sivrice (Elazığ)07:41:11 10-05-202538,3880638,912,512,1
SARITAS-BASKIL (ELAZIG)07:41:11 10-05-202538,416838,942172,1
Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla)06:31:43 10-05-202534,6388926,6208314,83,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)06:31:40 10-05-202534,488526,66486,73,6
KONARI-TUZLUKCU (KONYA)05:57:21 10-05-202538,440531,817252
GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)05:55:34 10-05-202536,589236,260851,6
Sincik (Adıyaman)05:01:42 10-05-202538,1055638,460288,662,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)05:01:42 10-05-202538,120838,45927,62,5
Selçuklu (Konya)04:22:19 10-05-202538,0291732,574177,013,6
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)04:22:19 10-05-202538,025332,597753,6
Akçadağ (Malatya)04:11:18 10-05-202538,4561138,0183370,9
Turhal (Tokat)03:55:34 10-05-202540,3997236,364177,251,2
BUYUKYILDIZ-(TOKAT)03:55:34 10-05-202540,3736,38333,21,5
Sulusaray (Tokat)03:54:50 10-05-202540,0341736,002571,2
Kangal (Sivas)03:51:39 10-05-202539,3011137,2758370,9
Pütürge (Malatya)03:45:40 10-05-202538,2502838,7422210,741,7
Antakya (Hatay)03:41:06 10-05-202536,3297236,151396,882,1
KARAALI-(HATAY)03:41:06 10-05-202536,321236,1225,12,3
YUNANISTAN03:37:13 10-05-202539,028524,17226,91,6
Ege Denizi - [31.22 km] Marmaris (Muğla)03:30:36 10-05-202536,3583328,1905633,311,2
Simav (Kütahya)03:26:39 10-05-202539,2288928,9744472
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)03:26:39 10-05-202539,226229,01637,61,8
Ege Denizi - [39.39 km] Enez (Edirne)02:55:28 10-05-202540,5669425,664726,32
EGE DENIZI02:55:25 10-05-202540,65125,574352,2
Dinar (Afyonkarahisar)02:50:18 10-05-202538,1105630,1916771
Onikişubat (Kahramanmaraş)02:44:28 10-05-202537,4530636,537570,8
Marmara Denizi - [27.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)02:28:08 10-05-202540,8008328,319177,012,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)02:28:08 10-05-202540,834528,261714,53,1
Yeşilyurt (Malatya)02:18:58 10-05-202538,2894438,1388971
Akçadağ (Malatya)02:18:12 10-05-202538,4666738,1208371,1
Yeşilyurt (Malatya)02:07:32 10-05-202538,2247238,2169471,2
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)02:07:30 10-05-202538,273538,169820,11,2
Simav (Kütahya)02:06:35 10-05-202539,21528,9208371,1
Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)01:51:00 10-05-202540,8428,15757,491,8
MARMARA DENIZI01:50:59 10-05-202540,847828,17857,42,1
Simav (Kütahya)01:38:40 10-05-202539,2266728,914446,81,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA)01:38:40 10-05-202539,253828,960371,9
Simav (Kütahya)01:29:19 10-05-202539,2511128,9813970,8
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)01:29:17 10-05-202539,254828,9034,51,5
Akdeniz - [09.07 km] Marmaris (Muğla)01:23:32 10-05-202536,5513928,1263971,7
TASLICA-MARMARIS (MUGLA)01:23:31 10-05-202536,611528,11037,52,1
Marmara Denizi - [10.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)01:06:50 10-05-202540,76527,489726,991,2
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)01:06:50 10-05-202540,773527,568816,91,5
Refahiye (Erzincan)00:39:17 10-05-202540,0566738,883337,821,2
MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN)00:39:17 10-05-202539,943739,01037,21,3
ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA)00:35:42 10-05-202539,061329,504811,61,6
Gediz (Kütahya)00:35:41 10-05-202538,9927829,523617,091,2
Gediz (Kütahya)00:34:38 10-05-202538,9927829,511117,
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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