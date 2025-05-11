11 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi... Az önce deprem mi oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2025 00:59 - Güncelleme: 11 Mayıs 2025 00:59 - Güncelleme:

11 Mayıs Pazar günü son depremler listesi yaşadıkları kentte sarsıntı hissedenler tarafından araştırılmaya başladı. İrili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi.

11 Mayıs 2025 son dakika depremler listesi merak edilip araştırılıyor. Son depremler hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Fay hattında yer alan Türkiye'de her gün farklı noktalarda ve büyüklükte sarsıntılar gerçekleşmektedir. Birden fazla deprem zaman zaman vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık paylaşılıyor. 11 MAYIS 2025 PERŞEMBE DEPREM LİSTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 23:53:07 10-05-2025 39,1328 29,0707 11,7 0,9 Simav (Kütahya) 23:53:06 10-05-2025 39,19111 28,90278 6,9 0,9 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:50:24 10-05-2025 39,2367 29,0302 9,6 1,3 Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:33:22 10-05-2025 39,53833 26,01583 8,88 1,5 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 23:33:21 10-05-2025 39,5417 26,0683 8,6 1,6 AKDENIZ 23:03:02 10-05-2025 36,0877 30,5245 16,7 1,6 Akdeniz - [34.75 km] Kumluca (Antalya) 23:03:00 10-05-2025 36,08333 30,66972 10,31 1,7 Ege Denizi - [23.24 km] Menderes (İzmir) 22:49:03 10-05-2025 37,85806 26,93 7 1,6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:49:03 10-05-2025 37,8792 26,915 7,8 1,6 Simav (Kütahya) 22:34:57 10-05-2025 39,22139 28,95639 7,19 1,2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:34:56 10-05-2025 39,2438 29,02 5,1 1,2 Bigadiç (Balıkesir) 22:16:45 10-05-2025 39,40806 28,45306 7,02 2 DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR) 22:16:45 10-05-2025 39,4227 28,4177 8,5 2,1 Simav (Kütahya) 22:06:11 10-05-2025 39,16861 28,92667 7,27 1,2 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:06:10 10-05-2025 39,2467 29,0422 5,4 1,4 Merkez (Bartın) 21:51:23 10-05-2025 41,74528 32,675 7,01 1,6 DANISMENT-KURUCASILE (BARTIN) 21:51:23 10-05-2025 41,822 32,6923 13,4 1,8 YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:05:48 10-05-2025 38,3993 37,5325 5,3 1,9 Darende (Malatya) 21:05:47 10-05-2025 38,43583 37,44417 7,02 1,8 Sivrice (Elazığ) 20:49:12 10-05-2025 38,42861 39,26583 7 1,1 Antakya (Hatay) 20:41:39 10-05-2025 36,36389 36,20611 7,7 1,6 Sivrice (Elazığ) 20:34:57 10-05-2025 38,4525 39,18583 7 0,9 Simav (Kütahya) 20:19:27 10-05-2025 39,205 28,95361 6,89 1,4 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:19:26 10-05-2025 39,2277 29,0092 11,3 1,5 Simav (Kütahya) 20:01:01 10-05-2025 39,23972 28,93944 7,45 1,2 Menteşe (Muğla) 20:00:16 10-05-2025 37,24444 28,4 7,92 2 MUGLA (MUGLA) 20:00:16 10-05-2025 37,2247 28,3495 5 2,1 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:53:28 10-05-2025 39,2625 28,998 5,2 1,8 Simav (Kütahya) 19:53:27 10-05-2025 39,24639 28,93528 7,39 1,8 Akdeniz - [35.78 km] Kumluca (Antalya) 19:37:17 10-05-2025 36,05111 30,63111 12,46 1,8 AKDENIZ 19:37:17 10-05-2025 35,9782 30,5255 12,6 1,8 Doğanşehir (Malatya) 19:17:47 10-05-2025 38,16889 37,86333 6,58 1 HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:00:58 10-05-2025 37,8565 37,7452 8,2 1,7 Gölbaşı (Adıyaman) 19:00:57 10-05-2025 37,79333 37,70028 7,65 1,6 Battalgazi (Malatya) 18:47:26 10-05-2025 38,23194 38,4925 11,58 1,3 TANISIK-(MALATYA) 18:47:25 10-05-2025 38,2567 38,5548 17,3 1,3 EGE DENIZI 18:17:31 10-05-2025 36,6603 25,7117 5,7 1,9 KOCABEY-ESME (USAK) 18:16:37 10-05-2025 38,5798 29,0417 17,7 1,5 Eşme (Uşak) 18:16:34 10-05-2025 38,41528 29,03972 6,98 1,3 Orhangazi (Bursa) 18:07:28 10-05-2025 40,47167 29,23361 11,14 1,4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:05:14 10-05-2025 37,32389 37,02611 9,17 1,8 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:05:14 10-05-2025 37,315 37,0517 8,1 1,7 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 17:43:56 10-05-2025 39,5383 26,1303 6,3 1,7 Biga (Çanakkale) 16:26:50 10-05-2025 40,19806 27,40611 7 2,6 AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 16:26:50 10-05-2025 40,2045 27,4122 15 2,9 MUDANYA (BURSA) 14:44:00 10-05-2025 40,4017 28,8838 5,2 3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.36 km] Mudanya (Bursa) 14:43:59 10-05-2025 40,41833 28,8825 6,97 2,9 Kula (Manisa) 12:59:36 10-05-2025 38,47611 28,48278 7 1,2 Yeşilyurt (Malatya) 12:45:59 10-05-2025 38,23472 38,17417 7 1 Akçadağ (Malatya) 12:40:46 10-05-2025 38,29694 38,08889 7 1,2 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:37:35 10-05-2025 36,50333 38,55861 7 2 Akçadağ (Malatya) 12:31:22 10-05-2025 38,26083 37,82333 7 1,5 Ege Denizi - [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:18:37 10-05-2025 39,45111 26,16917 14,75 2,1 Yeşilyurt (Malatya) 12:10:45 10-05-2025 38,175 38,05694 6,66 1,2 Karadeniz - [03.20 km] Of (Trabzon) 11:58:07 10-05-2025 40,985 40,28139 6,96 1,2 Yeşilyurt (Malatya) 11:26:58 10-05-2025 38,33083 38,23972 7 1,2 Simav (Kütahya) 11:18:09 10-05-2025 39,2325 28,98972 11,78 2,3 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:18:09 10-05-2025 39,2638 29,008 5,7 2,4 Marmara Denizi - [25.50 km] Silivri (İstanbul) 10:54:11 10-05-2025 40,83722 28,275 7,5 2 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:54:11 10-05-2025 40,8435 28,2683 7,9 2,3 Akhisar (Manisa) 09:53:23 10-05-2025 38,9925 27,92556 6,99 1,7 Sumbas (Osmaniye) 09:45:22 10-05-2025 37,72667 36,08861 7,02 2,1 Bergama (İzmir) 09:44:39 10-05-2025 39,00889 27,0325 7,82 1,5 Bergama (İzmir) 09:40:10 10-05-2025 39,00194 27,04917 7,83 1,3 Yeşilyurt (Malatya) 09:19:03 10-05-2025 38,27528 38,17639 7 1,2 Buca (İzmir) 09:17:19 10-05-2025 38,33472 27,20278 7,75 1,9 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 07:55:19 10-05-2025 35,15222 33,25861 52,97 3,1 KIBRIS-LEFKOSA 07:55:19 10-05-2025 35,0343 33,234 60,5 3,5 Tatvan (Bitlis) 07:45:01 10-05-2025 38,35972 42,70778 7,07 1,6 Sivrice (Elazığ) 07:41:11 10-05-2025 38,38806 38,9 12,51 2,1 SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 07:41:11 10-05-2025 38,4168 38,942 17 2,1 Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla) 06:31:43 10-05-2025 34,63889 26,62083 14,8 3,8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 06:31:40 10-05-2025 34,4885 26,6648 6,7 3,6 KONARI-TUZLUKCU (KONYA) 05:57:21 10-05-2025 38,4405 31,8172 5 2 GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) 05:55:34 10-05-2025 36,5892 36,2608 5 1,6 Sincik (Adıyaman) 05:01:42 10-05-2025 38,10556 38,46028 8,66 2,8 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 05:01:42 10-05-2025 38,1208 38,4592 7,6 2,5 Selçuklu (Konya) 04:22:19 10-05-2025 38,02917 32,57417 7,01 3,6 SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 04:22:19 10-05-2025 38,0253 32,5977 5 3,6 Akçadağ (Malatya) 04:11:18 10-05-2025 38,45611 38,01833 7 0,9 Turhal (Tokat) 03:55:34 10-05-2025 40,39972 36,36417 7,25 1,2 BUYUKYILDIZ-(TOKAT) 03:55:34 10-05-2025 40,37 36,3833 3,2 1,5 Sulusaray (Tokat) 03:54:50 10-05-2025 40,03417 36,0025 7 1,2 Kangal (Sivas) 03:51:39 10-05-2025 39,30111 37,27583 7 0,9 Pütürge (Malatya) 03:45:40 10-05-2025 38,25028 38,74222 10,74 1,7 Antakya (Hatay) 03:41:06 10-05-2025 36,32972 36,15139 6,88 2,1 KARAALI-(HATAY) 03:41:06 10-05-2025 36,3212 36,122 5,1 2,3 YUNANISTAN 03:37:13 10-05-2025 39,0285 24,1722 6,9 1,6 Ege Denizi - [31.22 km] Marmaris (Muğla) 03:30:36 10-05-2025 36,35833 28,19056 33,31 1,2 Simav (Kütahya) 03:26:39 10-05-2025 39,22889 28,97444 7 2 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:26:39 10-05-2025 39,2262 29,0163 7,6 1,8 Ege Denizi - [39.39 km] Enez (Edirne) 02:55:28 10-05-2025 40,56694 25,66472 6,3 2 EGE DENIZI 02:55:25 10-05-2025 40,651 25,5743 5 2,2 Dinar (Afyonkarahisar) 02:50:18 10-05-2025 38,11056 30,19167 7 1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:44:28 10-05-2025 37,45306 36,5375 7 0,8 Marmara Denizi - [27.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) 02:28:08 10-05-2025 40,80083 28,31917 7,01 2,9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:28:08 10-05-2025 40,8345 28,2617 14,5 3,1 Yeşilyurt (Malatya) 02:18:58 10-05-2025 38,28944 38,13889 7 1 Akçadağ (Malatya) 02:18:12 10-05-2025 38,46667 38,12083 7 1,1 Yeşilyurt (Malatya) 02:07:32 10-05-2025 38,22472 38,21694 7 1,2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 02:07:30 10-05-2025 38,2735 38,1698 20,1 1,2 Simav (Kütahya) 02:06:35 10-05-2025 39,215 28,92083 7 1,1 Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:51:00 10-05-2025 40,84 28,1575 7,49 1,8 MARMARA DENIZI 01:50:59 10-05-2025 40,8478 28,1785 7,4 2,1 Simav (Kütahya) 01:38:40 10-05-2025 39,22667 28,91444 6,8 1,9 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 01:38:40 10-05-2025 39,2538 28,9603 7 1,9 Simav (Kütahya) 01:29:19 10-05-2025 39,25111 28,98139 7 0,8 KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01:29:17 10-05-2025 39,2548 28,903 4,5 1,5 Akdeniz - [09.07 km] Marmaris (Muğla) 01:23:32 10-05-2025 36,55139 28,12639 7 1,7 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 01:23:31 10-05-2025 36,6115 28,1103 7,5 2,1 Marmara Denizi - [10.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 01:06:50 10-05-2025 40,765 27,48972 6,99 1,2 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 01:06:50 10-05-2025 40,7735 27,5688 16,9 1,5 Refahiye (Erzincan) 00:39:17 10-05-2025 40,05667 38,88333 7,82 1,2 MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN) 00:39:17 10-05-2025 39,9437 39,0103 7,2 1,3 ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 00:35:42 10-05-2025 39,0613 29,5048 11,6 1,6 Gediz (Kütahya) 00:35:41 10-05-2025 38,99278 29,52361 7,09 1,2 Gediz (Kütahya) 00:34:38 10-05-2025 38,99278 29,51111 7,01 1,2 KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 23:53:07 10-05-2025 39,1328 29,0707 11,7 0,9 Simav (Kütahya) 23:53:06 10-05-2025 39,19111 28,90278 6,9 0,9 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:50:24 10-05-2025 39,2367 29,0302 9,6 1,3 Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:33:22 10-05-2025 39,53833 26,01583 8,88 1,5 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 23:33:21 10-05-2025 39,5417 26,0683 8,6 1,6 AKDENIZ 23:03:02 10-05-2025 36,0877 30,5245 16,7 1,6 Akdeniz - [34.75 km] Kumluca (Antalya) 23:03:00 10-05-2025 36,08333 30,66972 10,31 1,7 Ege Denizi - [23.24 km] Menderes (İzmir) 22:49:03 10-05-2025 37,85806 26,93 7 1,6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:49:03 10-05-2025 37,8792 26,915 7,8 1,6 Simav (Kütahya) 22:34:57 10-05-2025 39,22139 28,95639 7,19 1,2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:34:56 10-05-2025 39,2438 29,02 5,1 1,2 Bigadiç (Balıkesir) 22:16:45 10-05-2025 39,40806 28,45306 7,02 2 DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR) 22:16:45 10-05-2025 39,4227 28,4177 8,5 2,1 Simav (Kütahya) 22:06:11 10-05-2025 39,16861 28,92667 7,27 1,2 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:06:10 10-05-2025 39,2467 29,0422 5,4 1,4 Merkez (Bartın) 21:51:23 10-05-2025 41,74528 32,675 7,01 1,6 DANISMENT-KURUCASILE (BARTIN) 21:51:23 10-05-2025 41,822 32,6923 13,4 1,8 YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:05:48 10-05-2025 38,3993 37,5325 5,3 1,9 Darende (Malatya) 21:05:47 10-05-2025 38,43583 37,44417 7,02 1,8 Sivrice (Elazığ) 20:49:12 10-05-2025 38,42861 39,26583 7 1,1 Antakya (Hatay) 20:41:39 10-05-2025 36,36389 36,20611 7,7 1,6 Sivrice (Elazığ) 20:34:57 10-05-2025 38,4525 39,18583 7 0,9 Simav (Kütahya) 20:19:27 10-05-2025 39,205 28,95361 6,89 1,4 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:19:26 10-05-2025 39,2277 29,0092 11,3 1,5 Simav (Kütahya) 20:01:01 10-05-2025 39,23972 28,93944 7,45 1,2 Menteşe (Muğla) 20:00:16 10-05-2025 37,24444 28,4 7,92 2 MUGLA (MUGLA) 20:00:16 10-05-2025 37,2247 28,3495 5 2,1 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 19:53:28 10-05-2025 39,2625 28,998 5,2 1,8 Simav (Kütahya) 19:53:27 10-05-2025 39,24639 28,93528 7,39 1,8 Akdeniz - [35.78 km] Kumluca (Antalya) 19:37:17 10-05-2025 36,05111 30,63111 12,46 1,8 AKDENIZ 19:37:17 10-05-2025 35,9782 30,5255 12,6 1,8 Doğanşehir (Malatya) 19:17:47 10-05-2025 38,16889 37,86333 6,58 1 HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:00:58 10-05-2025 37,8565 37,7452 8,2 1,7 Gölbaşı (Adıyaman) 19:00:57 10-05-2025 37,79333 37,70028 7,65 1,6 Battalgazi (Malatya) 18:47:26 10-05-2025 38,23194 38,4925 11,58 1,3 TANISIK-(MALATYA) 18:47:25 10-05-2025 38,2567 38,5548 17,3 1,3 EGE DENIZI 18:17:31 10-05-2025 36,6603 25,7117 5,7 1,9 KOCABEY-ESME (USAK) 18:16:37 10-05-2025 38,5798 29,0417 17,7 1,5 Eşme (Uşak) 18:16:34 10-05-2025 38,41528 29,03972 6,98 1,3 Orhangazi (Bursa) 18:07:28 10-05-2025 40,47167 29,23361 11,14 1,4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:05:14 10-05-2025 37,32389 37,02611 9,17 1,8 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:05:14 10-05-2025 37,315 37,0517 8,1 1,7 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 17:43:56 10-05-2025 39,5383 26,1303 6,3 1,7 Biga (Çanakkale) 16:26:50 10-05-2025 40,19806 27,40611 7 2,6 AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 16:26:50 10-05-2025 40,2045 27,4122 15 2,9 MUDANYA (BURSA) 14:44:00 10-05-2025 40,4017 28,8838 5,2 3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.36 km] Mudanya (Bursa) 14:43:59 10-05-2025 40,41833 28,8825 6,97 2,9 Kula (Manisa) 12:59:36 10-05-2025 38,47611 28,48278 7 1,2 Yeşilyurt (Malatya) 12:45:59 10-05-2025 38,23472 38,17417 7 1 Akçadağ (Malatya) 12:40:46 10-05-2025 38,29694 38,08889 7 1,2 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:37:35 10-05-2025 36,50333 38,55861 7 2 Akçadağ (Malatya) 12:31:22 10-05-2025 38,26083 37,82333 7 1,5 Ege Denizi - [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:18:37 10-05-2025 39,45111 26,16917 14,75 2,1 Yeşilyurt (Malatya) 12:10:45 10-05-2025 38,175 38,05694 6,66 1,2 Karadeniz - [03.20 km] Of (Trabzon) 11:58:07 10-05-2025 40,985 40,28139 6,96 1,2 Yeşilyurt (Malatya) 11:26:58 10-05-2025 38,33083 38,23972 7 1,2 Simav (Kütahya) 11:18:09 10-05-2025 39,2325 28,98972 11,78 2,3 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:18:09 10-05-2025 39,2638 29,008 5,7 2,4 Marmara Denizi - [25.50 km] Silivri (İstanbul) 10:54:11 10-05-2025 40,83722 28,275 7,5 2 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:54:11 10-05-2025 40,8435 28,2683 7,9 2,3 Akhisar (Manisa) 09:53:23 10-05-2025 38,9925 27,92556 6,99 1,7 Sumbas (Osmaniye) 09:45:22 10-05-2025 37,72667 36,08861 7,02 2,1 Bergama (İzmir) 09:44:39 10-05-2025 39,00889 27,0325 7,82 1,5 Bergama (İzmir) 09:40:10 10-05-2025 39,00194 27,04917 7,83 1,3 Yeşilyurt (Malatya) 09:19:03 10-05-2025 38,27528 38,17639 7 1,2 Buca (İzmir) 09:17:19 10-05-2025 38,33472 27,20278 7,75 1,9 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 07:55:19 10-05-2025 35,15222 33,25861 52,97 3,1 KIBRIS-LEFKOSA 07:55:19 10-05-2025 35,0343 33,234 60,5 3,5 Tatvan (Bitlis) 07:45:01 10-05-2025 38,35972 42,70778 7,07 1,6 Sivrice (Elazığ) 07:41:11 10-05-2025 38,38806 38,9 12,51 2,1 SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 07:41:11 10-05-2025 38,4168 38,942 17 2,1 Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla) 06:31:43 10-05-2025 34,63889 26,62083 14,8 3,8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 06:31:40 10-05-2025 34,4885 26,6648 6,7 3,6 KONARI-TUZLUKCU (KONYA) 05:57:21 10-05-2025 38,4405 31,8172 5 2 GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) 05:55:34 10-05-2025 36,5892 36,2608 5 1,6 Sincik (Adıyaman) 05:01:42 10-05-2025 38,10556 38,46028 8,66 2,8 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 05:01:42 10-05-2025 38,1208 38,4592 7,6 2,5 Selçuklu (Konya) 04:22:19 10-05-2025 38,02917 32,57417 7,01 3,6 SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 04:22:19 10-05-2025 38,0253 32,5977 5 3,6 Akçadağ (Malatya) 04:11:18 10-05-2025 38,45611 38,01833 7 0,9 Turhal (Tokat) 03:55:34 10-05-2025 40,39972 36,36417 7,25 1,2 BUYUKYILDIZ-(TOKAT) 03:55:34 10-05-2025 40,37 36,3833 3,2 1,5 Sulusaray (Tokat) 03:54:50 10-05-2025 40,03417 36,0025 7 1,2 Kangal (Sivas) 03:51:39 10-05-2025 39,30111 37,27583 7 0,9 Pütürge (Malatya) 03:45:40 10-05-2025 38,25028 38,74222 10,74 1,7 Antakya (Hatay) 03:41:06 10-05-2025 36,32972 36,15139 6,88 2,1 KARAALI-(HATAY) 03:41:06 10-05-2025 36,3212 36,122 5,1 2,3 YUNANISTAN 03:37:13 10-05-2025 39,0285 24,1722 6,9 1,6 Ege Denizi - [31.22 km] Marmaris (Muğla) 03:30:36 10-05-2025 36,35833 28,19056 33,31 1,2 Simav (Kütahya) 03:26:39 10-05-2025 39,22889 28,97444 7 2 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:26:39 10-05-2025 39,2262 29,0163 7,6 1,8 Ege Denizi - [39.39 km] Enez (Edirne) 02:55:28 10-05-2025 40,56694 25,66472 6,3 2 EGE DENIZI 02:55:25 10-05-2025 40,651 25,5743 5 2,2 Dinar (Afyonkarahisar) 02:50:18 10-05-2025 38,11056 30,19167 7 1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:44:28 10-05-2025 37,45306 36,5375 7 0,8 Marmara Denizi - [27.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) 02:28:08 10-05-2025 40,80083 28,31917 7,01 2,9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:28:08 10-05-2025 40,8345 28,2617 14,5 3,1 Yeşilyurt (Malatya) 02:18:58 10-05-2025 38,28944 38,13889 7 1 Akçadağ (Malatya) 02:18:12 10-05-2025 38,46667 38,12083 7 1,1 Yeşilyurt (Malatya) 02:07:32 10-05-2025 38,22472 38,21694 7 1,2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 02:07:30 10-05-2025 38,2735 38,1698 20,1 1,2 Simav (Kütahya) 02:06:35 10-05-2025 39,215 28,92083 7 1,1 Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:51:00 10-05-2025 40,84 28,1575 7,49 1,8 MARMARA DENIZI 01:50:59 10-05-2025 40,8478 28,1785 7,4 2,1 Simav (Kütahya) 01:38:40 10-05-2025 39,22667 28,91444 6,8 1,9 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 01:38:40 10-05-2025 39,2538 28,9603 7 1,9 Simav (Kütahya) 01:29:19 10-05-2025 39,25111 28,98139 7 0,8 KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 01:29:17 10-05-2025 39,2548 28,903 4,5 1,5 Akdeniz - [09.07 km] Marmaris (Muğla) 01:23:32 10-05-2025 36,55139 28,12639 7 1,7 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 01:23:31 10-05-2025 36,6115 28,1103 7,5 2,1 Marmara Denizi - [10.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 01:06:50 10-05-2025 40,765 27,48972 6,99 1,2 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 01:06:50 10-05-2025 40,7735 27,5688 16,9 1,5 Refahiye (Erzincan) 00:39:17 10-05-2025 40,05667 38,88333 7,82 1,2 MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN) 00:39:17 10-05-2025 39,9437 39,0103 7,2 1,3 ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA) 00:35:42 10-05-2025 39,0613 29,5048 11,6 1,6 Gediz (Kütahya) 00:35:41 10-05-2025 38,99278 29,52361 7,09 1,2 Gediz (Kütahya) 00:34:38 10-05-2025 38,99278 29,51111 7,

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin