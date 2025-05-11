11 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi... Az önce deprem mi oldu?
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
11 Mayıs Pazar günü son depremler listesi yaşadıkları kentte sarsıntı hissedenler tarafından araştırılmaya başladı. İrili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi.
11 Mayıs 2025 son dakika depremler listesi merak edilip araştırılıyor. Son depremler hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı.
Fay hattında yer alan Türkiye'de her gün farklı noktalarda ve büyüklükte sarsıntılar gerçekleşmektedir. Birden fazla deprem zaman zaman vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık paylaşılıyor.
11 MAYIS 2025 PERŞEMBE DEPREM LİSTESİ
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|23:53:07 10-05-2025
|39,1328
|29,0707
|11,7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|23:53:06 10-05-2025
|39,19111
|28,90278
|6,9
|0,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:50:24 10-05-2025
|39,2367
|29,0302
|9,6
|1,3
|Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:33:22 10-05-2025
|39,53833
|26,01583
|8,88
|1,5
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|23:33:21 10-05-2025
|39,5417
|26,0683
|8,6
|1,6
|AKDENIZ
|23:03:02 10-05-2025
|36,0877
|30,5245
|16,7
|1,6
|Akdeniz - [34.75 km] Kumluca (Antalya)
|23:03:00 10-05-2025
|36,08333
|30,66972
|10,31
|1,7
|Ege Denizi - [23.24 km] Menderes (İzmir)
|22:49:03 10-05-2025
|37,85806
|26,93
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:49:03 10-05-2025
|37,8792
|26,915
|7,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|22:34:57 10-05-2025
|39,22139
|28,95639
|7,19
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:34:56 10-05-2025
|39,2438
|29,02
|5,1
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:16:45 10-05-2025
|39,40806
|28,45306
|7,02
|2
|DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR)
|22:16:45 10-05-2025
|39,4227
|28,4177
|8,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:06:11 10-05-2025
|39,16861
|28,92667
|7,27
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:06:10 10-05-2025
|39,2467
|29,0422
|5,4
|1,4
|Merkez (Bartın)
|21:51:23 10-05-2025
|41,74528
|32,675
|7,01
|1,6
|DANISMENT-KURUCASILE (BARTIN)
|21:51:23 10-05-2025
|41,822
|32,6923
|13,4
|1,8
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|21:05:48 10-05-2025
|38,3993
|37,5325
|5,3
|1,9
|Darende (Malatya)
|21:05:47 10-05-2025
|38,43583
|37,44417
|7,02
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|20:49:12 10-05-2025
|38,42861
|39,26583
|7
|1,1
|Antakya (Hatay)
|20:41:39 10-05-2025
|36,36389
|36,20611
|7,7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|20:34:57 10-05-2025
|38,4525
|39,18583
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|20:19:27 10-05-2025
|39,205
|28,95361
|6,89
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:19:26 10-05-2025
|39,2277
|29,0092
|11,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|20:01:01 10-05-2025
|39,23972
|28,93944
|7,45
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|20:00:16 10-05-2025
|37,24444
|28,4
|7,92
|2
|MUGLA (MUGLA)
|20:00:16 10-05-2025
|37,2247
|28,3495
|5
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:53:28 10-05-2025
|39,2625
|28,998
|5,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|19:53:27 10-05-2025
|39,24639
|28,93528
|7,39
|1,8
|Akdeniz - [35.78 km] Kumluca (Antalya)
|19:37:17 10-05-2025
|36,05111
|30,63111
|12,46
|1,8
|AKDENIZ
|19:37:17 10-05-2025
|35,9782
|30,5255
|12,6
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|19:17:47 10-05-2025
|38,16889
|37,86333
|6,58
|1
|HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|19:00:58 10-05-2025
|37,8565
|37,7452
|8,2
|1,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|19:00:57 10-05-2025
|37,79333
|37,70028
|7,65
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|18:47:26 10-05-2025
|38,23194
|38,4925
|11,58
|1,3
|TANISIK-(MALATYA)
|18:47:25 10-05-2025
|38,2567
|38,5548
|17,3
|1,3
|EGE DENIZI
|18:17:31 10-05-2025
|36,6603
|25,7117
|5,7
|1,9
|KOCABEY-ESME (USAK)
|18:16:37 10-05-2025
|38,5798
|29,0417
|17,7
|1,5
|Eşme (Uşak)
|18:16:34 10-05-2025
|38,41528
|29,03972
|6,98
|1,3
|Orhangazi (Bursa)
|18:07:28 10-05-2025
|40,47167
|29,23361
|11,14
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:05:14 10-05-2025
|37,32389
|37,02611
|9,17
|1,8
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:05:14 10-05-2025
|37,315
|37,0517
|8,1
|1,7
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|17:43:56 10-05-2025
|39,5383
|26,1303
|6,3
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|16:26:50 10-05-2025
|40,19806
|27,40611
|7
|2,6
|AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)
|16:26:50 10-05-2025
|40,2045
|27,4122
|15
|2,9
|MUDANYA (BURSA)
|14:44:00 10-05-2025
|40,4017
|28,8838
|5,2
|3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.36 km] Mudanya (Bursa)
|14:43:59 10-05-2025
|40,41833
|28,8825
|6,97
|2,9
|Kula (Manisa)
|12:59:36 10-05-2025
|38,47611
|28,48278
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:45:59 10-05-2025
|38,23472
|38,17417
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:40:46 10-05-2025
|38,29694
|38,08889
|7
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.99 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:37:35 10-05-2025
|36,50333
|38,55861
|7
|2
|Akçadağ (Malatya)
|12:31:22 10-05-2025
|38,26083
|37,82333
|7
|1,5
|Ege Denizi - [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:18:37 10-05-2025
|39,45111
|26,16917
|14,75
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:45 10-05-2025
|38,175
|38,05694
|6,66
|1,2
|Karadeniz - [03.20 km] Of (Trabzon)
|11:58:07 10-05-2025
|40,985
|40,28139
|6,96
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:26:58 10-05-2025
|38,33083
|38,23972
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:18:09 10-05-2025
|39,2325
|28,98972
|11,78
|2,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:18:09 10-05-2025
|39,2638
|29,008
|5,7
|2,4
|Marmara Denizi - [25.50 km] Silivri (İstanbul)
|10:54:11 10-05-2025
|40,83722
|28,275
|7,5
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|10:54:11 10-05-2025
|40,8435
|28,2683
|7,9
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|09:53:23 10-05-2025
|38,9925
|27,92556
|6,99
|1,7
|Sumbas (Osmaniye)
|09:45:22 10-05-2025
|37,72667
|36,08861
|7,02
|2,1
|Bergama (İzmir)
|09:44:39 10-05-2025
|39,00889
|27,0325
|7,82
|1,5
|Bergama (İzmir)
|09:40:10 10-05-2025
|39,00194
|27,04917
|7,83
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:19:03 10-05-2025
|38,27528
|38,17639
|7
|1,2
|Buca (İzmir)
|09:17:19 10-05-2025
|38,33472
|27,20278
|7,75
|1,9
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|07:55:19 10-05-2025
|35,15222
|33,25861
|52,97
|3,1
|KIBRIS-LEFKOSA
|07:55:19 10-05-2025
|35,0343
|33,234
|60,5
|3,5
|Tatvan (Bitlis)
|07:45:01 10-05-2025
|38,35972
|42,70778
|7,07
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|07:41:11 10-05-2025
|38,38806
|38,9
|12,51
|2,1
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|07:41:11 10-05-2025
|38,4168
|38,942
|17
|2,1
|Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla)
|06:31:43 10-05-2025
|34,63889
|26,62083
|14,8
|3,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|06:31:40 10-05-2025
|34,4885
|26,6648
|6,7
|3,6
|KONARI-TUZLUKCU (KONYA)
|05:57:21 10-05-2025
|38,4405
|31,8172
|5
|2
|GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)
|05:55:34 10-05-2025
|36,5892
|36,2608
|5
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|05:01:42 10-05-2025
|38,10556
|38,46028
|8,66
|2,8
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|05:01:42 10-05-2025
|38,1208
|38,4592
|7,6
|2,5
|Selçuklu (Konya)
|04:22:19 10-05-2025
|38,02917
|32,57417
|7,01
|3,6
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|04:22:19 10-05-2025
|38,0253
|32,5977
|5
|3,6
|Akçadağ (Malatya)
|04:11:18 10-05-2025
|38,45611
|38,01833
|7
|0,9
|Turhal (Tokat)
|03:55:34 10-05-2025
|40,39972
|36,36417
|7,25
|1,2
|BUYUKYILDIZ-(TOKAT)
|03:55:34 10-05-2025
|40,37
|36,3833
|3,2
|1,5
|Sulusaray (Tokat)
|03:54:50 10-05-2025
|40,03417
|36,0025
|7
|1,2
|Kangal (Sivas)
|03:51:39 10-05-2025
|39,30111
|37,27583
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|03:45:40 10-05-2025
|38,25028
|38,74222
|10,74
|1,7
|Antakya (Hatay)
|03:41:06 10-05-2025
|36,32972
|36,15139
|6,88
|2,1
|KARAALI-(HATAY)
|03:41:06 10-05-2025
|36,3212
|36,122
|5,1
|2,3
|YUNANISTAN
|03:37:13 10-05-2025
|39,0285
|24,1722
|6,9
|1,6
|Ege Denizi - [31.22 km] Marmaris (Muğla)
|03:30:36 10-05-2025
|36,35833
|28,19056
|33,31
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:26:39 10-05-2025
|39,22889
|28,97444
|7
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:26:39 10-05-2025
|39,2262
|29,0163
|7,6
|1,8
|Ege Denizi - [39.39 km] Enez (Edirne)
|02:55:28 10-05-2025
|40,56694
|25,66472
|6,3
|2
|EGE DENIZI
|02:55:25 10-05-2025
|40,651
|25,5743
|5
|2,2
|Dinar (Afyonkarahisar)
|02:50:18 10-05-2025
|38,11056
|30,19167
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:44:28 10-05-2025
|37,45306
|36,5375
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [27.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|02:28:08 10-05-2025
|40,80083
|28,31917
|7,01
|2,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:28:08 10-05-2025
|40,8345
|28,2617
|14,5
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:18:58 10-05-2025
|38,28944
|38,13889
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|02:18:12 10-05-2025
|38,46667
|38,12083
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:07:32 10-05-2025
|38,22472
|38,21694
|7
|1,2
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|02:07:30 10-05-2025
|38,2735
|38,1698
|20,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:06:35 10-05-2025
|39,215
|28,92083
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:51:00 10-05-2025
|40,84
|28,1575
|7,49
|1,8
|MARMARA DENIZI
|01:50:59 10-05-2025
|40,8478
|28,1785
|7,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|01:38:40 10-05-2025
|39,22667
|28,91444
|6,8
|1,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:38:40 10-05-2025
|39,2538
|28,9603
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|01:29:19 10-05-2025
|39,25111
|28,98139
|7
|0,8
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|01:29:17 10-05-2025
|39,2548
|28,903
|4,5
|1,5
|Akdeniz - [09.07 km] Marmaris (Muğla)
|01:23:32 10-05-2025
|36,55139
|28,12639
|7
|1,7
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|01:23:31 10-05-2025
|36,6115
|28,1103
|7,5
|2,1
|Marmara Denizi - [10.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|01:06:50 10-05-2025
|40,765
|27,48972
|6,99
|1,2
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|01:06:50 10-05-2025
|40,7735
|27,5688
|16,9
|1,5
|Refahiye (Erzincan)
|00:39:17 10-05-2025
|40,05667
|38,88333
|7,82
|1,2
|MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN)
|00:39:17 10-05-2025
|39,9437
|39,0103
|7,2
|1,3
|ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|00:35:42 10-05-2025
|39,0613
|29,5048
|11,6
|1,6
|Gediz (Kütahya)
|00:35:41 10-05-2025
|38,99278
|29,52361
|7,09
|1,2
|Gediz (Kütahya)
|00:34:38 10-05-2025
|38,99278
|29,51111
|7,01
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|23:53:07 10-05-2025
|39,1328
|29,0707
|11,7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|23:53:06 10-05-2025
|39,19111
|28,90278
|6,9
|0,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:50:24 10-05-2025
|39,2367
|29,0302
|9,6
|1,3
|Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:33:22 10-05-2025
|39,53833
|26,01583
|8,88
|1,5
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|23:33:21 10-05-2025
|39,5417
|26,0683
|8,6
|1,6
|AKDENIZ
|23:03:02 10-05-2025
|36,0877
|30,5245
|16,7
|1,6
|Akdeniz - [34.75 km] Kumluca (Antalya)
|23:03:00 10-05-2025
|36,08333
|30,66972
|10,31
|1,7
|Ege Denizi - [23.24 km] Menderes (İzmir)
|22:49:03 10-05-2025
|37,85806
|26,93
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:49:03 10-05-2025
|37,8792
|26,915
|7,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|22:34:57 10-05-2025
|39,22139
|28,95639
|7,19
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:34:56 10-05-2025
|39,2438
|29,02
|5,1
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|22:16:45 10-05-2025
|39,40806
|28,45306
|7,02
|2
|DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR)
|22:16:45 10-05-2025
|39,4227
|28,4177
|8,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:06:11 10-05-2025
|39,16861
|28,92667
|7,27
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:06:10 10-05-2025
|39,2467
|29,0422
|5,4
|1,4
|Merkez (Bartın)
|21:51:23 10-05-2025
|41,74528
|32,675
|7,01
|1,6
|DANISMENT-KURUCASILE (BARTIN)
|21:51:23 10-05-2025
|41,822
|32,6923
|13,4
|1,8
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|21:05:48 10-05-2025
|38,3993
|37,5325
|5,3
|1,9
|Darende (Malatya)
|21:05:47 10-05-2025
|38,43583
|37,44417
|7,02
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|20:49:12 10-05-2025
|38,42861
|39,26583
|7
|1,1
|Antakya (Hatay)
|20:41:39 10-05-2025
|36,36389
|36,20611
|7,7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|20:34:57 10-05-2025
|38,4525
|39,18583
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|20:19:27 10-05-2025
|39,205
|28,95361
|6,89
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:19:26 10-05-2025
|39,2277
|29,0092
|11,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|20:01:01 10-05-2025
|39,23972
|28,93944
|7,45
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|20:00:16 10-05-2025
|37,24444
|28,4
|7,92
|2
|MUGLA (MUGLA)
|20:00:16 10-05-2025
|37,2247
|28,3495
|5
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19:53:28 10-05-2025
|39,2625
|28,998
|5,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|19:53:27 10-05-2025
|39,24639
|28,93528
|7,39
|1,8
|Akdeniz - [35.78 km] Kumluca (Antalya)
|19:37:17 10-05-2025
|36,05111
|30,63111
|12,46
|1,8
|AKDENIZ
|19:37:17 10-05-2025
|35,9782
|30,5255
|12,6
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|19:17:47 10-05-2025
|38,16889
|37,86333
|6,58
|1
|HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|19:00:58 10-05-2025
|37,8565
|37,7452
|8,2
|1,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|19:00:57 10-05-2025
|37,79333
|37,70028
|7,65
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|18:47:26 10-05-2025
|38,23194
|38,4925
|11,58
|1,3
|TANISIK-(MALATYA)
|18:47:25 10-05-2025
|38,2567
|38,5548
|17,3
|1,3
|EGE DENIZI
|18:17:31 10-05-2025
|36,6603
|25,7117
|5,7
|1,9
|KOCABEY-ESME (USAK)
|18:16:37 10-05-2025
|38,5798
|29,0417
|17,7
|1,5
|Eşme (Uşak)
|18:16:34 10-05-2025
|38,41528
|29,03972
|6,98
|1,3
|Orhangazi (Bursa)
|18:07:28 10-05-2025
|40,47167
|29,23361
|11,14
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:05:14 10-05-2025
|37,32389
|37,02611
|9,17
|1,8
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:05:14 10-05-2025
|37,315
|37,0517
|8,1
|1,7
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|17:43:56 10-05-2025
|39,5383
|26,1303
|6,3
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|16:26:50 10-05-2025
|40,19806
|27,40611
|7
|2,6
|AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)
|16:26:50 10-05-2025
|40,2045
|27,4122
|15
|2,9
|MUDANYA (BURSA)
|14:44:00 10-05-2025
|40,4017
|28,8838
|5,2
|3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.36 km] Mudanya (Bursa)
|14:43:59 10-05-2025
|40,41833
|28,8825
|6,97
|2,9
|Kula (Manisa)
|12:59:36 10-05-2025
|38,47611
|28,48278
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:45:59 10-05-2025
|38,23472
|38,17417
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:40:46 10-05-2025
|38,29694
|38,08889
|7
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.99 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:37:35 10-05-2025
|36,50333
|38,55861
|7
|2
|Akçadağ (Malatya)
|12:31:22 10-05-2025
|38,26083
|37,82333
|7
|1,5
|Ege Denizi - [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:18:37 10-05-2025
|39,45111
|26,16917
|14,75
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:45 10-05-2025
|38,175
|38,05694
|6,66
|1,2
|Karadeniz - [03.20 km] Of (Trabzon)
|11:58:07 10-05-2025
|40,985
|40,28139
|6,96
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:26:58 10-05-2025
|38,33083
|38,23972
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:18:09 10-05-2025
|39,2325
|28,98972
|11,78
|2,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:18:09 10-05-2025
|39,2638
|29,008
|5,7
|2,4
|Marmara Denizi - [25.50 km] Silivri (İstanbul)
|10:54:11 10-05-2025
|40,83722
|28,275
|7,5
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|10:54:11 10-05-2025
|40,8435
|28,2683
|7,9
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|09:53:23 10-05-2025
|38,9925
|27,92556
|6,99
|1,7
|Sumbas (Osmaniye)
|09:45:22 10-05-2025
|37,72667
|36,08861
|7,02
|2,1
|Bergama (İzmir)
|09:44:39 10-05-2025
|39,00889
|27,0325
|7,82
|1,5
|Bergama (İzmir)
|09:40:10 10-05-2025
|39,00194
|27,04917
|7,83
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:19:03 10-05-2025
|38,27528
|38,17639
|7
|1,2
|Buca (İzmir)
|09:17:19 10-05-2025
|38,33472
|27,20278
|7,75
|1,9
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|07:55:19 10-05-2025
|35,15222
|33,25861
|52,97
|3,1
|KIBRIS-LEFKOSA
|07:55:19 10-05-2025
|35,0343
|33,234
|60,5
|3,5
|Tatvan (Bitlis)
|07:45:01 10-05-2025
|38,35972
|42,70778
|7,07
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|07:41:11 10-05-2025
|38,38806
|38,9
|12,51
|2,1
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|07:41:11 10-05-2025
|38,4168
|38,942
|17
|2,1
|Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla)
|06:31:43 10-05-2025
|34,63889
|26,62083
|14,8
|3,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|06:31:40 10-05-2025
|34,4885
|26,6648
|6,7
|3,6
|KONARI-TUZLUKCU (KONYA)
|05:57:21 10-05-2025
|38,4405
|31,8172
|5
|2
|GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)
|05:55:34 10-05-2025
|36,5892
|36,2608
|5
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|05:01:42 10-05-2025
|38,10556
|38,46028
|8,66
|2,8
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|05:01:42 10-05-2025
|38,1208
|38,4592
|7,6
|2,5
|Selçuklu (Konya)
|04:22:19 10-05-2025
|38,02917
|32,57417
|7,01
|3,6
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|04:22:19 10-05-2025
|38,0253
|32,5977
|5
|3,6
|Akçadağ (Malatya)
|04:11:18 10-05-2025
|38,45611
|38,01833
|7
|0,9
|Turhal (Tokat)
|03:55:34 10-05-2025
|40,39972
|36,36417
|7,25
|1,2
|BUYUKYILDIZ-(TOKAT)
|03:55:34 10-05-2025
|40,37
|36,3833
|3,2
|1,5
|Sulusaray (Tokat)
|03:54:50 10-05-2025
|40,03417
|36,0025
|7
|1,2
|Kangal (Sivas)
|03:51:39 10-05-2025
|39,30111
|37,27583
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|03:45:40 10-05-2025
|38,25028
|38,74222
|10,74
|1,7
|Antakya (Hatay)
|03:41:06 10-05-2025
|36,32972
|36,15139
|6,88
|2,1
|KARAALI-(HATAY)
|03:41:06 10-05-2025
|36,3212
|36,122
|5,1
|2,3
|YUNANISTAN
|03:37:13 10-05-2025
|39,0285
|24,1722
|6,9
|1,6
|Ege Denizi - [31.22 km] Marmaris (Muğla)
|03:30:36 10-05-2025
|36,35833
|28,19056
|33,31
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:26:39 10-05-2025
|39,22889
|28,97444
|7
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:26:39 10-05-2025
|39,2262
|29,0163
|7,6
|1,8
|Ege Denizi - [39.39 km] Enez (Edirne)
|02:55:28 10-05-2025
|40,56694
|25,66472
|6,3
|2
|EGE DENIZI
|02:55:25 10-05-2025
|40,651
|25,5743
|5
|2,2
|Dinar (Afyonkarahisar)
|02:50:18 10-05-2025
|38,11056
|30,19167
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:44:28 10-05-2025
|37,45306
|36,5375
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [27.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|02:28:08 10-05-2025
|40,80083
|28,31917
|7,01
|2,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:28:08 10-05-2025
|40,8345
|28,2617
|14,5
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:18:58 10-05-2025
|38,28944
|38,13889
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|02:18:12 10-05-2025
|38,46667
|38,12083
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:07:32 10-05-2025
|38,22472
|38,21694
|7
|1,2
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|02:07:30 10-05-2025
|38,2735
|38,1698
|20,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:06:35 10-05-2025
|39,215
|28,92083
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:51:00 10-05-2025
|40,84
|28,1575
|7,49
|1,8
|MARMARA DENIZI
|01:50:59 10-05-2025
|40,8478
|28,1785
|7,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|01:38:40 10-05-2025
|39,22667
|28,91444
|6,8
|1,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:38:40 10-05-2025
|39,2538
|28,9603
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|01:29:19 10-05-2025
|39,25111
|28,98139
|7
|0,8
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|01:29:17 10-05-2025
|39,2548
|28,903
|4,5
|1,5
|Akdeniz - [09.07 km] Marmaris (Muğla)
|01:23:32 10-05-2025
|36,55139
|28,12639
|7
|1,7
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|01:23:31 10-05-2025
|36,6115
|28,1103
|7,5
|2,1
|Marmara Denizi - [10.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|01:06:50 10-05-2025
|40,765
|27,48972
|6,99
|1,2
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|01:06:50 10-05-2025
|40,7735
|27,5688
|16,9
|1,5
|Refahiye (Erzincan)
|00:39:17 10-05-2025
|40,05667
|38,88333
|7,82
|1,2
|MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN)
|00:39:17 10-05-2025
|39,9437
|39,0103
|7,2
|1,3
|ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
|00:35:42 10-05-2025
|39,0613
|29,5048
|11,6
|1,6
|Gediz (Kütahya)
|00:35:41 10-05-2025
|38,99278
|29,52361
|7,09
|1,2
|Gediz (Kütahya)
|00:34:38 10-05-2025
|38,99278
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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin