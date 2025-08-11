12 Ağustos meteor yağmuru nereden ve nasıl izlenir? İşte Perseid meteor yağmurunu en iyi izleme yöntemleri

Perseid meteor yağmuru 2025 yılında da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Temmuz ortasından itibaren aktif olan meteor yağmuru 12 Ağustos gecesi zirve noktasına ulaşacak.

12 AĞUSTOS METEOR YAĞMURU NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

12 Ağustos’ta zirve yapacak Perseid meteor yağmuru izlemek için şehir ışıklarından uzak, karanlık alanlar tercih edilmeli.

Açık ve geniş alanlarda, özellikle kırsal bölgelerde gözlem yapmak, meteorları net bir şekilde izleme şansını artırır. Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık yarım saat beklemek gerekir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU İZLEMENİN EN İYİ YÖNTEMİ NEDİR?

Perseid meteor yağmurunu izlerken en etkili yöntem ışık kirliliğinden uzak, açık bir alanda uzanmak ve gökyüzüne geniş bir açıyla bakmaktır. Gözlerin karanlığa alışması beklendiğinde de daha sönük meteorlar bile görülebilir.

Meteorlar genellikle Perseus takımyıldızının bulunduğu yönden yayılıyormuş gibi görünür, ancak gökyüzünün geniş bir kısmını takip etmek gerekir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLÜR MÜ?

Türkiye’nin birçok bölgesinden Perseid meteor yağmuru izlenebilir. Şehir merkezlerindeki ışık kirliliği nedeniyle gözlem kalitesi düşebilir.

Karanlık ve sakin kırsal alanlar meteor yağmuru izlemek için ideal noktalardır. Bu nedenle de meteor yağmurunu net görmek isteyenlerin şehir dışına çıkması tavsiye edilir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENMELİ?

Türkiye’de Perseid meteor yağmurunu izlemek için en uygun yerler arasında Kapadokya, Nemrut Dağı, Uludağ, Kaz Dağları, Konya Ovası ve Antalya’daki Saklıkent yer alıyor.

Bu tür bölgeler düşük ışık kirliliği ve geniş açık alanları sayesinde gökyüzü gözlemi için elverişlidir. Yüksek rakımlı ve sakin ortamlarda meteorlar daha net görülür.

PERSEİD METEOR YAĞMURU FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?

Perseid meteor yağmurunun fotoğraflanması için geniş açılı lensler kullanmak faydalıdır. Kameranın uzun pozlama modunda ayarlanması ve sabit bir tripoda yerleştirilmesi gerekir. Böylece gökyüzündeki hareketler net şekilde kaydedilebilir.

Düşük ISO ayarı, net ve kaliteli fotoğraflar için tercih edilmelidir. Fotoğraf çekimi sırasında ışık kirliliğinin az olduğu bölgeler seçilmeli.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLÜR?

2025 yılı Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos gecesi zirve yapacak. En yoğun meteor gösterisi genellikle gece yarısından sonra, sabaha doğru saatlerde gözlemlenebilir.

Meteorlar gece boyunca görülmekle birlikte, en yüksek sayıya ulaşması gece 2 ila 4 arasında bekleniyor.