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12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim
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Gelinim Mutfakta 12 Mayıs Pazartesi günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Beyza arasından 12 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

12 Mayıs Pazartesi günü Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Beyza arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 

12 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

12 Mayıs Pazartesi günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor. 

Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 

12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 1. Resim

12 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi Beyza oldu.

12  MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

12-16 Mayıs haftasının ilk gününde gelinler "Şapkalı Köfte" tarifiyle yarıştı. Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. 

12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 2. Resim

12 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından belli olacak. 

Beyza: 21

Ezgi: 18

Sahra: 18

Gizem: 5

12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 3. Resim

12 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Çeyrek altını kazanan isim Beyza oldu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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