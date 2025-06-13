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13 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Günün birincisi ve elenen isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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13 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Günün birincisi ve elenen isim
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Gelinim Mutfakta 13 Haziran Cuma final bölümünde heyecan doruktaydı. 10 altın bileziği kazanan, elenen isim ve günün birincisi netleşiyor. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitledi. 9-13 Haziran haftasında yarışmaya veda eden gelin belli olacak. 13 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan isim bölümün ardından netleşiyor.

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 13 Haziran 2025 tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isimler merak edilirken yarışmaya bir gelin veda edecek.

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen programda gelinler kaynanalardan yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

13 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 13 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümünde, Ezgi, Sahra, Nur ve Seren arasında birincilik yarışı devam ediyor. Final mücadelesinde kritik öneme sahip 10 altın bileziğin sahibi merak ediliyor.

13 Haziran Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor. 

13 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Günün birincisi ve elenen isim - 1. Resim

13 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Final yolunda ilerleyen Gelinim Mutfakta yarışmacıları, 20 günlük final maratonunun 4. gününde yarışıyor. İlk çeyrek altını Nur alırken ikinci çeyrek altının sahibi Ezgi oldu, üçüncü altını ise Sahra aldı. Günlük puan sıralamasına üst sıralamaya yerleşmek final turunda kritik önem taşıyor. 4. altını ise 12 Haziran'da Ezgi kazandı.

13 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından netleşecek.

13 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Günün birincisi ve elenen isim - 2. Resim

13 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın final 9-13 Haziran haftasında elenen gelin henüz belli olmadı. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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