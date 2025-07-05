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14-15 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimine dair son bilgiler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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14-15 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimine dair son bilgiler...
Memur Maaşı, Zam, Enflasyon, Temmuz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından duyurulan Haziran ayı enflasyon verileriyle beraber 2025 yılı Temmuz dönemi memur ve emekli maaş zamları da belli oldu. Memurların gözü 14-15 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. İşte ödeme takvimine dair son gelişmeler...

Memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada Haziran enflasyonuyla beraber memurlar yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 16,67 zam aldı.

14-15 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimine dair son bilgiler... - 1. Resim

Ancak Temmuz maaşlarını eski katsayıdan alan memurlar “15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?” sorusuna cevap aramaya başladı.

14-15 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimine dair son bilgiler... - 2. Resim

MEMURLAR İÇİN ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA HESAPLARA YATIRILACAK

Kamu görevlileri 15 Temmuz tarihinde zamlı maaşları alacak. Merkezi bordro uygulamasıyla beraber, maaş zamları sistem tarafından otomatik şekilde revize edilecektir.

14-15 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimine dair son bilgiler... - 3. Resim

14-15 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 

Ay başından itibaren yani Temmuz ayının ilk 14 günlük dönemine ilişkin zam farkı, maaşlardan ayrı olarak hesaplara geçecektir. Bu ödeme için ayrıca bir takvimin duyurulması planlanıyor.

14-15 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimine dair son bilgiler... - 4. Resim

Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10.07 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farka eklenerek yüzde 15.57 seviyesine çıktı.

14-15 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimine dair son bilgiler... - 5. Resim

MAAŞ FARKLARI NEREDEN ALINABİLECEK?

Memur ve memur emeklileri, maaş farkı ödemeleri banka şubelerinden, ATM'lerden ya da PTT şubelerinden hesaplara yatırılacaktır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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