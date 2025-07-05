14-15 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimine dair son bilgiler...

Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından duyurulan Haziran ayı enflasyon verileriyle beraber 2025 yılı Temmuz dönemi memur ve emekli maaş zamları da belli oldu. Memurların gözü 14-15 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. İşte ödeme takvimine dair son gelişmeler...

Memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada Haziran enflasyonuyla beraber memurlar yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 16,67 zam aldı.

Ancak Temmuz maaşlarını eski katsayıdan alan memurlar “15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?” sorusuna cevap aramaya başladı.

MEMURLAR İÇİN ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA HESAPLARA YATIRILACAK

Kamu görevlileri 15 Temmuz tarihinde zamlı maaşları alacak. Merkezi bordro uygulamasıyla beraber, maaş zamları sistem tarafından otomatik şekilde revize edilecektir.

14-15 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Ay başından itibaren yani Temmuz ayının ilk 14 günlük dönemine ilişkin zam farkı, maaşlardan ayrı olarak hesaplara geçecektir. Bu ödeme için ayrıca bir takvimin duyurulması planlanıyor.

Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10.07 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farka eklenerek yüzde 15.57 seviyesine çıktı.

MAAŞ FARKLARI NEREDEN ALINABİLECEK?

Memur ve memur emeklileri, maaş farkı ödemeleri banka şubelerinden, ATM'lerden ya da PTT şubelerinden hesaplara yatırılacaktır.