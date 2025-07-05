Memur ve emekliye müjde! Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

SSK emeklileri, zamlı aylıklarını tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklilerine ödemeler 25-28 Temmuz’da yapılacak.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş zammı netleşti. Memurların zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alması beklenirken, SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

ZAMLI MAAŞLAR ERKEN YATIYOR

Normal takvime göre memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’inde, çalışan memurlar ise 15’inde alıyor. Ancak zam oranlarının 3 Temmuz’da açıklanması sebebiyle memur emeklileri zamlı maaşlarını temmuzun ilk haftasında almaya başladı.

Aradaki farkların ise ay ortasına kadar hesaplara yatırılması planlanıyor. Çalışan memurlar Temmuz ayının 15’inde zamlı maaşlarını alacak.

1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı için ayrıca bir ödeme yapılacak. Bu farkın ne zaman yatırılacağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bordro sistemine yansıtılarak ödenecek.

SSK EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri ise tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz’da gerçekleştirilecek.